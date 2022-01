Kazakstanin hallinto yrittää liennyttää levottomuuksia väliaikaisin myönnytyksin – perunan viennille kielto ja nestekaasulle hintakatto

Levottomuudet Keski-Aasian Kazakstanissa jatkuvat edelleen, ja maan hallinto yrittää tasapainottaa tilannetta väliaikaisin myönnytyksin. Hallinto kertoi tänään, että Kazakstan asettaa hintarajat nestekaasulle kuuden kuukauden ajaksi.

Maan levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Nestekaasua käytetään Kazakstanissa laajasti autojen polttoaineena.

Hintojen noususta seuranneet mielenosoitukset äityivät keskiviikkona laajamittaisiksi levottomuuksiksi. Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin ja sotilaiden kanssa.

Hallinto kuvailee tiedotteessa ryhtyneensä kiireisiin toimiin tasapainottaakseen maan tilannetta.

Osassa kaupunkeja ja provinsseja käyttöön otettava väliaikainen kielto hintojen nostamiselle koskee myös muun muassa bensiiniä ja dieseliä.

Lisäksi hallinto on kieltänyt väliaikaisesti ainakin joidenkin ruokatarvikkeiden viennin.

Vientikielto koskee muun muassa naudan- ja lampaanlihaa sekä perunoita ja porkkanoita. Päätöksellä on hallinnon mukaan tarkoitus tasapainottaa sosiaalisesti merkittävien ruokatuotteiden hintoja.

Maan presidentti Kassym-Jomart Tokajev on tullut jo aiemmin jossain määrin mielenosoittajien vaatimuksia vastaan, ja nestekaasun hintaa päätettiin jo aiemmin laskea mielenosoittajien vaatimusten mukaisesti. Tokajev myös väläytti, että kaikkein köyhimpiä voitaisiin tukea erilaisin toimin.

Aiemmat myönnytykset eivät kuitenkaan riittäneet rauhoittamaan tilannetta, vaan levottomuudet ovat jatkuneet vielä torstainakin.

Almatyssa otettu kiinni noin 2 000 ihmistä

Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa on otettu kiinni noin 2 000 ihmistä laajamittaisten levottomuuksien vuoksi, kertoi maan sisäministeriö torstaina venäläisuutistoimistojen mukaan. Ministeriön tiedotteen mukaan poliisi on pyrkinyt tyhjentämään katuja Almatyssa.

Terveysministeriön mukaan levottomuuksissa on haavoittunut yli tuhat ihmistä, uutisoivat venäläismediat torstaina. Haavoittuneista lähes 400 on viety sairaalaan ja yli 60 ihmistä on tehohoidossa, kertoi maan apulaisterveysministeri Khabar-24-uutiskanavalle.

Uutiskanavan mukaan toistakymmentä turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut ja satoja loukkaantunut, venäläismediat myös uutisoivat.

Kazakstanin poliisi on puolestaan kertonut ”eliminoineensa” kymmeniä mielenosoittajia näiden pyrkiessä hallintorakennuksiin maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa keskiviikkona illasta. Interfaxin, Tassin ja RIA Novostin siteeraama poliisi kuvasi mielenosoittajia ekstremistijoukoiksi.

Uutistoimisto AFP tulkitsi poliisin tarkoittavan, että kymmeniä mielenosoittajia olisi surmattu.

Hallintorakennukset liekehtivät Almatyssa

Tass on aiemmin kertonut aseistautuneiden mielenosoittajien tuhonneen presidentti Tokajevin Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa. AFP:n kirjeenvaihtaja puolestaan raportoi, että mielenosoittajat ovat vallanneet rakennuksen, jossa sijaitsee Almatyn pormestarin toimisto. Poliisit olivat kirjeenvaihtajan mukaan yrittäneet muun muassa kyynelkaasun avulla estää protestoijia valtaamasta rakennusta.

AFP:n mukaan sekä presidentin virka-asunnon että pormestarin toimiston on kerrottu olleen liekeissä.

Internetyhteyksien on kerrottu olevan laajalti poikki, minkä takia sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa ja varmistettuja tietoja. Esimerkiksi mielenosoittajien aseistuksista on liikkunut eriäviä tietoja.

Kazakstanissa työskentelevä Economist-lehden toimittaja Joanna Lillis kuvaili tänään Twitterissä viestiyhteyksien ulkomaailmaan olevan pitkälti poikki. Hän kertoi samalla myös lentonsa Almatyyn peruuntuneen.

– Sain juuri tekstiviestin viranomaisilta: Almatyssa terrorisminvastainen operaatio. Pysy turvallisessa paikassa, Lillis kirjoitti.

– Hälyttävää, mitä siellä voi olla tapahtumassa salaisuuden verhon alla, hän jatkoi.

”Rauhanturvajoukkoja vakauttamaan tilannetta”

Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO on kertonut lähettäneensä torstaina Kazakstanille sotilasapua. Ensimmäisten joukkojen lähettämisestä kertoi CSTO:n edustaja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan julkaisemassa lausunnossa.

Paikalle on AFP:n mukana lähetty ainakin venäläisiä laskuvarjomiehiä ja sotilasyksiköitä muista CSTO-maista. CSTO:n jäseninä on kuusi entistä neuvostovaltiota, ja järjestö on esimerkiksi pitänyt yhteisiä sotaharjoituksia.

Järjestön puheenjohtaja, Armenian pääministeri Nikol Pashinjan ilmoitti jo myöhään keskiviikkona Suomen aikaa järjestön lähettävän rauhanturvajoukkoja vakauttamaan tilannetta. Pashinjan sanoi levottomuuksien olevan seurausta ”ulkopuolisesta väliintulosta”.

Kazakstanin presidentti Tokajev oli aiemmin vedonnut sotilasliittoon kuuluvien maiden johtajiin ja pyytänyt heiltä apua tilanteeseen, jota hän kuvaili terroristiseksi uhaksi. Tokajevin mukaan ”terroristiryhmät” ovat saaneet koulutusta ulkomailla.

Torstaisessa televisiopuheessaan presidentti sanoi ”terroristien” valtaavan rakennuksia, ottavan haltuunsa aseita ja taistelevan turvallisuusjoukkoja vastaan. Venäläisellä televisiokanavalla esitetyssä materiaalissa puolestaan näkyy, kuinka sotilaat ampuivat kaduilla laukauksia.

Presidentti Tokajev on lisäksi kertonut lähettäneensä viisi konetta Almatyn lentokentälle. Vahvistamattomien tietojen mukaan Almatyn lentokenttä päätyi keskiviikkona mielenosoittajien hallintaan.

Kansallinen poikkeustila julistettu

Tokajev hyväksyi keskiviikkona myös maan hallituksen eron. Eroilmoitus ei kuitenkaan hillinnyt mielenosoituksia.

Lisäksi maahan julistettiin keskiviikkona kansallinen poikkeustila. Jo aiemmin päivällä poikkeustilat oli ehditty julistaa muun muassa maan entiseen pääkaupunkiin Almatyyn ja nykyiseen pääkaupunkiin Nur-Sultaniin, mutta illalla määräys laajennettiin koskemaan koko maata.

Maahan julistettiin myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamuseitsemään paikallista aikaa. Nur-Sultan on Suomea neljä tuntia edellä.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Tuhannet mieltään osoittavat olivat vaatineet hallituksen eroa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi keskiviikkona, että mielenosoitukset johtuivat kansalaisten perusoikeuksien laajamittaisesta rikkomisesta.

Uutistoimisto AFP luonnehtii mielenosoituksia laajimmiksi itsenäisen Kazakstanin historiassa. Maan ensimmäinen presidentti Nursultan Nazarbajev jätti tehtävänsä vuonna 2019 ja valitsi Tokajevin seuraajakseen. Erostaan huolimatta Nazarbajev toimi turvallisuuskomitean johdossa, mutta nyt Tokajev on AFP:n mukaan ilmoittanut ottavansa komitean johdon itselleen.

Suuri osa kiukusta on kohdistunut juuri 81-vuotiaaseen Nazarbajeviin. AFP kertoo monien mielenosoittajien huutaneen ”Vanha mies ulos!”, ja mediatietojen mukaan entisen presidentin patsas on kaadettu.

Länsimaat vetoavat väkivaltaisuuksien lopettamiseksi

EU ja YK ovat vedonneet kaikkiin osapuoliin, jotta nämä pysyvät rauhallisina. Yhdysvaltain hallinto on pyytänyt viranomaisia sallimaan rauhanomaiset mielenosoitukset. Kazakstanin hallinto sietää vastustusta huonosti, ja AFP:n mukaan maan johtoa onkin syytetty kriittisten äänien hiljentämisestä.

Myös Ranska ja Britannia ovat vedonneet Kazakstanin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin edustaja on kertonut toimittajille maan haluavan, että tilanne ratkeaa rauhanomaisesti. Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian on niin ikään pyytänyt kaikilta konfliktin osapuolilta, myös Kazakstanin hallinnon apuun lähteneeltä turvallisuusjärjestö CSTO:lta, malttia ja keskustelun avaamista.

