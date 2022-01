Kazakstanin presidentin mukaan maan levottomuudet on saatu tukahdutettua

Kazakstanin presidentin mukaan maahan on saatu pääosin palautettua perustuslain mukainen järjestys.

Presidentti Kassym-Jomart Tokajevin mukaan turvallisuusjoukkojen operaatiot jatkuvat kuitenkin niin kauan kuin ”militantit on saatu täysi tuhottua”.

Kazakstanin sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa, joita ministeriö kutsuu aseistetuiksi rikollisiksi, on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Turvallisuusjoukkoihin kuuluvia on kuollut 18 ja liki 750 on haavoittunut.

https://www.bbc.com/news/world-asia-59900037

STT