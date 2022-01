Kazakstanissa internetyhteyksiä poikki, viranomaisten sivuja kaatunut

Internetyhteyksien kerrotaan olevan laajalti poikki Keski-Aasiassa sijaitsevassa Kazakstanissa.

Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että entisessä pääkaupungissa Almatyssa ei ole lainkaan internetyhteyksiä. Internetiä tarkkailevan NetBlocks-järjestön mukaan yhteydet ovat olleet paikalliseen aikaan aikaisesta aamusta lähtien poikki maan laajuisesti.

Tass kirjoittaa, että useat hallinnon verkkosivut eivät ole toiminnassa. Esimerkiksi ministeriöiden, presidentin, poliisin ja lentokenttien sivut eivät toimi. Uutistoimiston mukaan sivustoille ei päässyt keskiviikkona, mutta ne toimivat jälleen illemmalla.

Sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa maan internetyhteyksien ollessa poikki.

Sotilasapua Kazakstaniin

Keskiviikkona energian hinnannousua vastustaneet mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi. Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö kertoi lähettävänsä Kazakstanille sotilasapua.

Presidentti Kassym-Jomart Tokajev kertoi Kazakstanin valtiontelevisiossa vedonneensa sotilasliittoon kuuluvien maiden johtajiin ja pyytäneensä heiltä apua tilanteeseen, jota hän kuvailee terroristiseksi uhaksi.

Kazakstaniin julistettiin keskiviikkona kansallinen poikkeustila. Tokajev hyväksyi keskiviikkona myös maan hallituksen eron.

Aiemmin päivällä poikkeustilat oli ehditty jo julistaa muun muassa maan entiseen pääkaupunkiin Almatyyn ja nykyiseen pääkaupunkiin Nur-Sultaniin, mutta illalla määräys laajennettiin koskemaan koko maata.

Maahan julistettiin myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamuseitsemään paikallista aikaa. Nur-Sultan on Suomea neljä tuntia edellä.

Vahvistamattomien tietojen mukaan Almatyn lentokenttä on päätynyt keskiviikkona mielenosoittajien hallintaan.

Tassin kirjeenvaihtaja kertoi aseistautuneiden mielenosoittajien tuhonneen presidentti Tokajevin Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa.

Mielenosoittajilla kerrottiin olleen muun muassa kivääreitä ja kranaatteja.

Milja Rämö, Arttu Mäkelä

STT

