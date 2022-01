Kazakstanissa 164 kuollutta, lähes 6 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien vuoksi

Kazakstanissa ainakin 164 ihmistä on kuollut tällä viikolla väkivaltaisten mielenosoitusten seurauksena, paikalliset terveysviranomaiset kertovat. Suurin osa kuolemantapauksista on raportoitu maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa.

Lähes 6 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien takia, presidentti Kasym-Zhomart Tokajev kertoi sunnuntaina. Presidentin mukaan kiinniotot liittyvät yli sataan erilliseen tutkintaan. Tokajev lisäsi, että kiinni otettujen joukossa on huomattava määrä ulkomaalaisia.

Kazakstanin levottomuudet alkoivat maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa.

STT

