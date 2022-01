Kazakstanissa polttoaineen hinnan nousua vastustavat mielenosoitukset ovat johtaneet hätätilan julistamiseen – Tutkija: ”Pinnan alla on kuplinut jo pidempään tyytymättömyyttä”

Keski-Aasiassa Kazakstanissa energian hinnan nousun takia alkaneet mielenosoitukset ovat paisuneet laajamittaisiksi levottomuuksiksi. Presidentti Kassym-Jomart Tokajev hyväksyi keskiviikkona maan hallituksen eron vain tunteja sen jälkeen, kun oli julistanut hätätilan suureen osaan maata vastauksena viimeaikaisiin levottomuuksiin.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Tuhannet mieltään osoittavat ovat vaatineet hallituksen eroa.

Keski-Aasian maihin perehtynyt tutkija Kristiina Silvan Ulkopoliittisesta instituutista kertoo, että nestekaasun hinnannousu oli pelkkä sytyke maassa puhjenneille levottomuuksille.

– Kyse ei tietenkään ole vain kaasusta, vaan pinnan alla on kuplinut jo pidempään tyytymättömyyttä. Mielenosoittajien mielestä Kazakstanin poliittinen järjestelmä ei toimi.

Hinnannousu tapahtui kuluttajille yllätyksenä, mutta oli osa hallinnon suunniteltua siirtymää markkinahinnoiteltuun nestekaasuun. Kaasun hinnannousu kuitenkin kuumensi tunteita, sillä maan länsiosissa ollaan riippuvaisia edullisesta nestekaasusta ajoneuvojen pääpolttoaineena.

Sittemmin presidentti Tokajev tuli mielenosoittajien vaatimuksia vastaan ja nestekaasun hintaa päätettiin laskea mielenosoittajien vaatimusten mukaisesti. Tokajev myös väläytti, että kaikista köyhimpiä voitaisiin tukea erilaisin toimin. Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt rauhoittamaan levottomuuksia.

Poliisi yrittänyt tukahduttaa levottomuuksia

Energian hinnankorotuksista alkunsa saaneet levottomuudet ovat levinneet nopeasti eri puolille entistä neuvostotasavaltaa saaden poliittisia elementtejä.

Kazakstanin suurin kaupunki Almaty oli kaaoksessa myöhään tiistaina poliisin yrittäessä tukahduttaa levottomuuksia. Yli 5 000 mielenosoittajaa marssi keskuskaduilla huutaen hallituksen vastaisia ​​iskulauseita ja hyökäten ajoittain ajoneuvoihin.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja näki poliisin ampuvan tainnutuskranaatteja ja kyynelkaasua mielenosoittajia kohti.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan yli 200 ihmistä on pidätetty levottomuuksissa. Lisäksi lähes sadan poliisin kerrotaan loukkaantuneen yhteenotoissa.

Levottomuudet ovat jatkuneet keskiviikkona Almatyssa. Mielenosoittajat ovat muun muassa tunkeutuneet Almatyn pormestarin toimistoon.

Tietoverkot ovat pimentyneet koko maassa

Kazakstanissa öljyn ja kaasun tuomat rikkaudet ovat keskittyneet vain harvoille ja moni elää vaatimattomissa olosuhteissa. Korruptio ja vaurauden kasaantuminen poliittiselle johdolle ja talouseliitille ovat Silvanin mukaan isoja ongelmia, jotka vaikuttavat levottomuuksien taustalla.

– Etenkin Länsi-Kazakstanissa, jossa on energiateollisuutta, elintaso on matalampi kuin isoissa kaupungeissa. Alueellista kehitystä ei tueta, Silvan sanoo.

Maan johto on ottanut kovan linjan levottomuuksien lopettamiseksi ja poliisit ovat käyttäneet väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan.

– Varmaan siellä nyt laskelmoidaan, miten voidaan yhtäältä viestiä, että ihmisten huolet on kuultu ja niihin aiotaan reagoida ja toisaalta osoittaa, ettei mielenosoituksia hyväksytä, Silvan pohtii.

Internetiä tarkkailevan NetBlocks-järjestön mukaan tietoverkot pimentyivät keskiviikkona koko maassa aiempien pienempien häiriöiden jälkeen. Järjestön mukaan verkon sulkeminen on omiaan vaikeuttamaan Kazakstanin hallinnon vastaisista mielenosoituksista raportoimista.

Venäjä kehottaa kazakstanilaisia vuoropuheluun

Venäjän ulkoministeriö on kehottanut ihmisiä Kazakstanissa rauhanomaiseen ratkaisuun vuoropuhelun kautta. Ministeriön tiedotteessa todettiin Venäjän tukevan ongelmien ratkaisemista lakien puitteissa, ei niitä rikkomalla ja kaduilla mellakoimalla.

Ulkoministeriö kertoi seuraavansa tarkkaan tilanteen kehittymistä veljellisessä naapurimaassa, joka on Venäjän strateginen kumppani.

– Toivomme tilanteen normalisoituvan mahdollisimman pian, Venäjän ulkoministeriö totesi keskiviikkona.

Hallituksen eroaminen ei välttämättä riitä

Keskiviikkona toteutui mielenosoittajien toive hallituksen eroamisesta. Silvan ei kuitenkaan anna suurta painoarvoa hallituksen erolle. Hänen mukaansa kynnys hallitukseen hajottamiseen on Kazakstanissa matalampi kuin monessa muussa maassa.

– Hallituksen eroaminen ei tarkoita, että ministerien poliittinen ura olisi ohi, vaan että heidät siirretään toisiin tehtäviin. Siksi ihmisille ei välttämättä riitä se, että hallitus eroaa, koska näin on tapahtunut aiemminkin eikä se ole muuttanut mitään.

Silvanin mukaan mielenosoittajat ovat avoimesti ilmaisseet vaatimuksensa valita edustajansa vapailla vaaleilla.

Kazakstan on autoritaarinen valtio, jossa vaalit ovat tiukasti kontrolloituja. Maata pitkään hallinneen presidentin Nursultan Nazarbajevin valtakausi ehti kestää 30 vuotta, ennen kuin tämä ilmoitti yllättäen vuonna 2019 eroavansa tehtävästä.

Nykyinen presidentti Kassym-Jomart Tokajev lupaili valtaan noustessaan monenlaisia uudistuksia, joita ei kuitenkaan ole lunastanut.

Silvan uskoo Kazakstanin johdon jatkavan levottomuuksien suitsemista vastedeskin kepillä ja porkkanalla. Maan johdolta tullee lisää myönnytyksiä mielenosoittajien vaatimuksille mutta samalla itse mielenosoitukset tuomitaan kovalla kädellä.

– Vaikka protestit laantuisivat, taustalla vaikuttava epäoikeudenmukaisuuden kokemus ei poistu ilman aitoja muutoksia, Silvan sanoo.

Kazakstanin presidentti kertoo vastaavansa levottomuuksiin kovin ottein

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev kertoo vastauksensa maan viimeaikaisiin levottomuuksiin olevan kova.

Tokajev kertoi kansalaisille, ettei aio jättää virkaansa. Hän painotti olevansa vastuussa kansalaisten turvallisuuden ja rauhan suojelemisesta.

Presidentti väitti myös maassa hyökätyn lainvalvontaviranomaisia vastaan. Hänen mukaansa useita lainvalvojia olisi myös kuollut tai haavoittunut.

Aiemmin keskiviikkona Tokajev julisti hätätilan suureen osaan maata ja hyväksyi maan hallituksen eron.

