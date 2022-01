Kiinassa ilmennyt lisää omikrontartuntoja vain viikkoja ennen talviolympialaisten alkua

Kiinassa on raportoitu uusista koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamista tartunnoista vain joitakin viikkoja ennen Pekingin talviolympialaisten alkua.

Kiinassa on yritetty soveltaa koronaviruksen nollatoleranssia, jonka mukaisesti Xi’anin kaupungin 13 miljoonaa asukasta on ollut koronasulun piirissä.

Huolet ovat lisääntyneet, kun maan pohjoisosassa sijaitsevassa Tianjinin satamakaupungissa on havaittu koronatartuntarykelmä. Maanantaina puolestaan Anyangin kaupungissa raportoitiin kahdesta omikrontartunnasta, joiden jäljitys johti Tianjinista palanneeseen opiskelijaan, kertoi paikallismedia uutistoimisto Reutersin mukaan.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/chinas-tianjin-tightens-control-over-travel-after-omicron-cases-2022-01-10/

AFP

STT

Kuvat: