Kiinassa ilmennyt lisää omikrontartuntoja vain viikkoja ennen talviolympialaisten alkua

Kiinassa on raportoitu uusista koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamista tartunnoista vain joitakin viikkoja ennen Pekingin talviolympialaisten alkua.

Kiinassa on yritetty soveltaa koronaviruksen nollatoleranssia, jonka mukaisesti Xi’anin kaupungin 13 miljoonaa asukasta on ollut koronasulun piirissä.

Huolet ovat lisääntyneet, kun maan pohjoisosassa sijaitsevassa Tianjinin satamakaupungissa on havaittu koronatartuntarykelmä. Maanantaina puolestaan Anyangin kaupungissa raportoitiin kahdesta omikrontartunnasta, joiden jäljitys johti Tianjinista palanneeseen opiskelijaan, kertoi paikallismedia uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tianjinin ja Anyangin välimatka on noin 400 kilometriä.

Anyangin viranomaiset sanoivat maanantaina, että lipunmyynti kaupungista pois johtaviin juniin ja pitkänmatkanbusseihin on keskeytetty. Lisäksi valtateille on asetettu tarkastuspisteitä ”takaamaan, etteivät tartunnat leviä ulkopuolelle”.

Tianjinin viranomaiset ilmoittivat jo sunnuntaina, etteivät asukkaat saa poistua kaupungista ilman välttämätöntä syytä.

Tianjin sijaitsee vain 150 kilometrin päässä Pekingistä. Junavuorot kaupungista Pekingiin onkin peruttu.

Tianjinin 14 miljoonaa asukasta on myös määrätty koronatesteihin. Maanantaina kaupungissa raportoitiin 21 uudesta koronatartunnasta, mutta sen sijaan ei kerrottu, mistä muunnoksesta oli kyse. Terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä kaupungissa on todettu 31 koronatartuntaa ja tartunnan saaneiden lähikontaktit on asetettu karanteeniin.

Pekingin talviolympialaisten on määrä alkaa 4. helmikuuta.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/chinas-tianjin-tightens-control-over-travel-after-omicron-cases-2022-01-10/

AFP

STT

Kuvat: