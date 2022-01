Tulevista Pekingin olympialaisista on puhuttu paljon ja syystäkin urheilun ulkopuolisten asioiden takia. Kiinan ihmisoikeustilanne on ollut monien keskustelujen pääaihe.

Jos ja ilmeisesti kun kisat aiotaan oikeasti noin kuukauden kuluttua aloittaa, kääntyy huomio lopulta myös urheiluun. Mitä järjestävän maan edustajilta voi odottaa kilpakentillä?

Kiina laski hiljattain väkilukunsa ensimmäistä kertaa kymmenen viimeisimmän vuoden aikana. Noin seitsemän miljoonaa väestönlaskijaa päätyi siihen, että valtiossa asuu noin 1,41 miljardia ihmistä.

Olympialaiset myönnettiin Pekingiin heinäkuussa 2015. Valtavan ihmismassan sisältävällä valtiolla on siis ollut noin kuusi ja puoli vuotta aikaa rakentaa kisamenestystä, eikä rahastakaan yleisesti ottaen ole yhdellä maailman suurvalloista pulaa. Kesäkisoissa se alkaakin olla jo melkoinen urheilumahti, tuoreimpana esimerkkinä mitalitilaston toinen sija viime vuonna Tokiossa.

Talviurheiluperinteistä sen sijaan pulaa on. Kiinasta on tulossa Etelä-Korean jälkeen toinen peräkkäinen talviolympialaisten järjestäjämaa, jonka asukkaita ei parhaalla tahdollakaan voi kutsua talviurheilukansaksi.

Ei Kiina mikään nollaluokan suorittaja näissä urheilumuodoissa toki sentään ole. Pyeongchangissa 2018 maan urheilijat saavuttivat yhteensä yhdeksän mitalia.

Kontrasti kesälajeihin on kuitenkin valtava. Kiina on osallistunut nykymuodossaan olympialaisiin vuodesta 1984 lähtien. Kesäkisoista on tullut 634, talvikisoista 62 mitalia.

Suomeen kiinalaisten raha- ja ihmismäärät ovat heijastuneet konkreettisimmillaan maastohiihdossa ja mäkihypyssä. Vuokatin hiihtoprojekti oli käytännön harjoittelun osalta kokonaan tauolla puolitoista vuotta koronapandemian takia.

Enemmän tai vähemmän noviisiluokan hiihtäjät palasivat Kainuuseen viime vuoden marraskuussa. Tässä vaiheessa alkaa näkyä se, että lähes täysin tyhjästä ei pysty luomaan tämänkaltaisissa lumilajeissa menestystä nopeasti. Ei edes kilpailun maailmanlaajuiselta kovuudeltaan todella pienissä urheilumuodoissa.

Yksikään kiinalaishiihtäjä ei ole osallistunut tällä kaudella maastohiihdon maailmancupin osakilpailuun. Maastohiihdossa puhutaan siis käytännössä kisaturisteista kotikisoissa. Kiinnostus ei kuitenkaan ole sammunut, vaan alun perin Pekingiin päättyväksi kaavailtua yhteistyötä suomalaisten kanssa on tarkoitus jatkaa seuraaviin, Italiassa 2026 järjestettäviin olympialaisiin asti.

Mäkihypyssä Kuopion projekti ei ole edennyt kuin tanssi. Mika Kojonkoski, yksi projektin vetäjistä, asui viime vuoden aikana kymmenen kuukautta Kiinassa. Vuonna 2018 pestissään aloittanut Kojonkoski sai kuitenkin lähtöpassit pyytämättä ja yllättäen muutama kuukausi ennen päätavoitteen eli olympialaisten alkua.

Jos jossain, niin juuri mäkihypyssä lähdettiin nollasta. Kymmenet aikanaan Kuopioon saapuneet urheilijat eivät olleet siihen mennessä liikkuneet suksilla lainkaan.

Siihen nähden jo näiden urheilijoiden säännöllinen näkyminen kakkostason eli Continental Cupin kilpailuissa on saavutus sinänsä. Miesten puolella muutamalla hyppääjällä on tältä kaudelta parisenkymmentä Continental Cupin pistettä. Maailmancupin taso on siis melko kaukana, mutta täysin hukkaan näiden enimmäkseen noin 20-vuotiaiden miesten työnteko ei ole mennyt.

Naisten mäkihypyssä kilpailun kovuus on selvästi miehiä heikompaa, ja Bing Dong onkin onnistunut keräämään tällä kaudella 11 maailmancupin pistettä. Myös kaksi muuta kiinalaista on osallistunut naisten maailmancupin kisaan, ja Dong on Continental Cupin kokonaispisteissä kymmenentenä.

Muutkin perinteisemmät FIS:n lumilajit ovat jokseenkin nollatasolla. Alppihiihdossa ei ole ollut kauden aikana edustusta edes kakkostasolla eli Eurooppa-cupissa.

Kiinan ykköstalvilaji on ollut Etelä-Korean tapaan kaukalopikaluistelu. Pyeongchangissa 2018 sen mitaleista kolmasosa tuli siinä, Sotshissa 2014 peräti puolet. Vancouverin 2010 viidestä kullasta neljä kertyi kaukalopikaluistelusta. Yksittäisiä mitaleja on saavutettu myös pikaluistelusta sekä taitoluistelun pariluistelusta.

Olympialaisten järjestäjämaat ovat perinteisesti onnistuneet kasvattamaan mitaliensa määriä ”omissa kisoissaan” edellisiin tapahtumiin verrattuna. Näin on käynyt joka kerta vuodesta 1988 lähtien. Esimerkiksi Etelä-Korea saavutti Pyeongchangissa 17 mitalia, neljä vuotta aiemmin kahdeksan.

Tässäkin tapauksessa luulisi, että Kiina pystyisi resurssiensa ansiosta melkoiseen menestysloikkaan. Se ei kuitenkaan ole missään määrin varma asia.

Tilastosivusto Gracenote povaa tässä vaiheessa Kiinaan yhteensä yhtätoista mitalia eli jokseenkin samaa määrää kuin monissa aiemmissakin kisoissa. Gracenote tosin painottaa, että juuri kyseisen valtion kohdalla arviointi on vaikeaa. Kiinalaiset eivät kisanneet ”koronakaudella” 2020–2021 kansainvälisesti juuri missään lajissa.

Kaukalopikaluistelija Ren Ziwei on ollut tämän kauden maailmancupissa yksi parhaista kilpailijoista. Valtavaa jättipottia ei kuitenkaan niiden tulosten perusteella ole näköpiirissä.

Mahdollisuuksia palkintokorokkeelle on myös esimerkiksi naisrattikelkkailijoilla. Kiinalaispari Sui Weijing–Han Cong sijoittui hopealle viime vuoden MM-taitoluistelussa.

KIINAN MITALIT TALVIOLYMPIALAISISSA 1998–2018

Tasainen tahti

Nagano 1998: 0 kultaa+6 hopeaa+2 pronssia=8

Salt Lake City 2002: 2+2+4=8

Torino 2006: 2+4+5=11

Vancouver 2010: 5+2+4=11

Sotshi 2014: 3+4+2=9

Pyeongchang 2018: 1+6+2=9

Suurin toivo vaihtoi Kiinaan vuonna 2019

Muuhun lumiurheiluun peilattuna yllättävin kiinalaisten vahva laji on ehdottomasti freestyle. Pyeongchangissa siinä meni Kiinaan kolme, Sotshissa kaksi ja Vancouverissa kolme mitalia.

Jossain määrin kuvaavaa on, että järjestävän maan kenties suurin olympiatoivo on edustanut Kiinaa vasta vuodesta 2019 lähtien. Yhdysvaltalaislähtöinen Eileen Gu saavutti viime vuoden MM-kisoissa kaksi kultaa ja yhden pronssin, jotka olivat samalla hänen uuden edustusmaansa ainoat mitalit kyseisissä kisoissa.

18-vuotias Gu on jatkanut samaan tahtiin alkaneella kaudella. Hän on voittanut kaikki kauden kolme halfpipen maailmancup-osakilpailua. Eileen Gun harteilla on siis varsin merkittävä osa koko 1,4-miljardisen kansan menestystoiveista.