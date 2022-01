Kläbo hiihtää rennosti Tourin kärjessä – ”Stressaaminen ei auta mitään”

Norjan Johannes Hösflot Kläbo on edennyt kohti Tour de Skin miesten kilpailun voittoa kuin junan raiteilla. Hän voitti kiertueen kaudella 2018-19 ja nyt kuuteen kilpailuun typistetty ohjelma on kuin hänelle räätälöity.

Kläbo, 25, on voittanut tällä kertaa kiertueen molemmat sprintit ja Oberstdorfin yhteislähdön. Lenzerheidessa väliaikalähtönä hiihdetyllä perinteisen hiihtotavan 15 kilometrillä hän jäi neljänneksi.

Kläbo johtaa Touria yli minuutin erolla norjalaiseen joukkuetoveriinsa Pål Golbergiin ja Tourin kahdella edelliskerralla voittaneeseen Venäjän Aleksandr Bolshunoviin.

Bolshunov, kahden ja puolen minuutin päässä kärkipaikasta kiertuetta jatkava Iivo Niskanen ja muut vauhtiveikot tekevät viimeiset iskunsa Val di Fiemmen yhteislähdössä maanantaina ja loppunousussa tiistaina. Kläbo verrytteli silti levollisen oloisena Lago di Teseron laduilla sunnuntaina.

– Saatoin stressata itseäni hiihdolla joskus 19-vuotiaana. Nyt luotan itseeni ja siihen, miten teen asioita, Kläbo selitti rauhallisuuttaan Norjan uutistoimistolle NTB:lle.

– Nyt osaan todella ottaa lepopäivän lepopäivänä, enkä ota mistään turhia paineita. Kohtaan asiat sitä mukaa, kun ne tulevat vastaan ja sillä selvä.

Kläbolla on kolme olympiakultaa, kuusi maailmanmestaruutta ja nippu maailmancupin voittoja sprinteistä, viesteistä ja yhteislähdöistä. Alussa voittojen keräily ei ollut henkisesti niin helppoa kuin nykyisin.

– Olen löytänyt tapani urheilla. Ymmärrän nyt, ettei stressaaminen auta mitään. Sen oppiminen on merkittävä asia, ja toivon, että pysyn myös Pekingin olympialaisissa rauhallisempana kuin edellisissä kisoissa, Kläbo jatkoi.

Jykevä harjoituspohja

Norjan maajoukkueen sprinttivalmentaja Arild Monsen uskoo, että Kläbon itseluottamus perustuu ennen kaikkea hyvään harjoitteluun.

– Hän hyödyntää vankkaa harjoituspohjaansa ja keskittyy vain hoitamaan hommansa, Monsen arvioi hiihtäjätähden nykytilannetta.

– Vahvan peruskunnon ansiosta hänen kilpailuvireensä säilyy vakaana läpi kauden, eikä sitä järkytä edes jokin pieni sairastelu.

Nyt Kläbolla on alla lähes kuukausi hotellielämää. Hän lähti Davosin maailmancupiin Lillehammerin maailmancupin jälkeen joulukuun alussa, laskeutui korkean paikan leiriltä suoraan Tourille ja ennättää viettää kiertueen jälkeen Norjassa vain viikon ennen Seiser Almin korkean paikan leiriä.

Norjaan hän palaa uudestaan 26. tammikuuta ja lähtee seuraavana päivänä Norjan ensimmäisen olympiaryhmän mukana Pekingin kisoihin.

– Edessä on vielä kaksi hyvää kilpailua ja sitten tulee pieni breikki. Viikon kilpailutauolla ennättää taas ladata itsensä seuraavalle matkalle, Kläbo totesi rankasta reissaamisesta.

– Yritän olla kaikessa huolellinen ja hoitaa pienetkin yksityiskohdat hyvin.

Pekingin talviolympialaiset järjestetään helmikuussa.

STT

