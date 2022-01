Koirat vapaaksi Someron Kaskistossa – Jonne Kaskimies tarjoaa kesälammasaitaustaan koiranomistajien talvikäyttöön

Helsinkiläinen Jonne Kaskimies päätti avata lammasaitauksensa talvikaudeksi koiranomistajien käyttöön Somerniemellä. Hän tietää monen kaipaavan mahdollisuutta pitää koiraansa vapaana.

Snautseri-Eddien isäntä aitasi Kaskiston mökkitontiltaan viime keväänä 8 000 neliötä kesälampaita varten. Lampaat laiduntavat alueelta toukokuusta syyskuun loppuun, mutta muulloin koiranomistajat voivat varata sitä käyttöönsä maksutta. Paikalla on käynyt viihtymässä jo muun muassa kääpiösnautseriporukka.

Kaskimies tietää, että isommille aidatuille koira-alueille on tarvetta. Hän toteaa koirametsänsä olevan vasta kehitteillä, eikä hän suunnittele siitä bisnestä.

– Kannattaa ottaa yhteyttä, jos haluaa tulla tänne. Paikka sopii esimerkiksi ”ongelmakoirille”, joita ei voi pitää vapaana muualla tai muiden seassa.

Kaskimies painottaa, että jokaisen koiranomistajan pitäisi nähdä, miten oma koira liikkuu vapaana ollessaan.

– Jos haluaa kouluttaa ja ottaa esimerkiksi luoksetuloja, sekin onnistuu täällä, Kaskimies huomauttaa.

Joensuun tilan aitaus on suurelta osin vanhaa, metsittynyttä pellonpohjaa, jolta Kaskimies on raivannut puustoa. Alueen yhdellä laidalla on lampi. Sen poikki kulkee talvella tehty aita.

– Lampaat eivät ui, mutta koirat voivat lähteä jäätä pitkin.

Kaskimiehen koira-aitaus sijaitsee Kiikalan lentokentän ja Weberin tehtaan ohitse kulkevalta Oinasjärventieltä lähtevän Torkkelintien varrella. Hän on tiedottanut siitä vasta Facebookissa ja kertonut metsässään olevan tarjolla kameravalvottu aitaus pientä, turvallista lenkkeilyä varten.

Omat jätöspussit on syytä ottaa mukaan. Niitä varten on roska-astia.

Kaskimies nauraa, että kesäisin aitaukseen voi koirien sijaan tuoda lampaansa.

– Kaikki käyttö maisemoi aluetta ja parantaa maapohjaa.

Kaskimies on seitsemättä vuotta Someron vapaa-ajan asukkaana. Johannislundin puolella Kiikalassa kesiään vuodesta 1972 viettänyt mies päätyi Kaskistoon, kun alkoi etsiä omaa vapaa-ajan paikkaa.

– Olen täällä nykyään todella paljon.

12-vuotias Eddie eli Benoran Edvin on Kaskimiehen ensimmäinen oma koira.

– Kun hankimme sitä vaimoni kanssa, sanoimme kasvattajalle, ettemme ole menossa näyttelyihin. Sitten kuitenkin hurahdimme täysin, Kaskimies tunnustaa.

Eddiestä tuli kaksivuotiaana muotovalio. Kahdeksan pennun pentueesta neljä muutakin valioitui.

Kaskimies kävi Eddien ensimmäisen elinvuoden ajan usein Helsingin Vuosaaressa koirapuistossa. Sitten kaksi koiraa hyökkäsi Eddien kimppuun niin, että tarvittiin eläinlääkäriä parsimaan.

– Siihen loppuivat meidän koirapuistokäyntimme.

Koirametsän omaan käyttöönsä varaavan ei tarvitse pelätä, että samaan aikaan paikalle tulisi muita.

Paimiossa voi vuokrata kahden hehtaarin koirametsää

Paimiossa Ylhäisten tilalle heinäkuussa avattu koirametsä on vetänyt monipuolisesti käyttäjiä.

– Käyttäjiä on ollut yllättävän paljon. Kysyntä ja palaute ovat osoittaneet, että tällaista on kaivattu ja että se on tarpeen, asiakaspalveluvastaava Anni Kivelä toteaa.

Hän nauraa asiakkaiden olleen luovempia alueen käyttömahdollisuuksissa kuin mitä hän ja tilaa pitävät sisaruksensa osasivat ajatella.

– Osa koiranomistajista tulee yksikseen viettämään laatuaikaa koiransa kanssa, monet tulevat kaverin kanssa ja paljon tehdään myös ryhmävarauksia. Meillä on pidetty kasvattajatapaamisia, koirien synttäreitä ja koiraharrastajien pikkujouluja, Kivelä luettelee.

Paimion Koirametsästä voi varata aikoja läpi vuoden ja ympäri vuorokauden. Kahden hehtaarin aidattua aluetta voi vuokrata tunniksi tai pariksi. Ajasta ja koiramäärästä riippuen hinta on 29–95 euroa. Käyttöönsä voi vuokrata myös nuotiopaikan polttopuineen.

Kivelä huomauttaa, että idea koirametsästä ei ole ainoa laatuaan:

– Yksi veljistäni asuu Tampereella, ja hän kävi koiransa kanssa tutustumassa Lempäälän koirametsään. Innostuimme ajatuksesta, sillä täällä lähin vastaava on Nousiaisissa.

Koirametsä on osa Sauvontien varressa sijaitsevan satavuotiaan sukutilan toimintaa. Ylhäisten tilalla viljellään viljaa, mutta siellä on myös merkittävää kalkkunoiden haudontakelpoisten munien tuotantoa.

– Meitä on viisi sisarusta, joista kolme puolisoineen on enemmän tai vähemmän tilan toiminnassa mukana. Varsinaisesti tilan pidosta vastaa sisareni Elina Lindberg, Kivelä kertoo.