Kokoomuksen kannatus kasvussa

Kokoomuksen kannatus Varsinais-Suomessa näyttää jatkavan kasvuaan aluevaaleissa. Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien teettämän kannatusmittauksen mukaan sitä äänestäisi peräti joka neljäs varsinaissuomalainen.

Kun sote-laeista päätettiin kesällä eduskunnassa, suurista puolueista oppositiossa olevat kokoomus ja perussuomalaiset vastustivat uudistusta. Molemmat ovat kuitenkin voimallisesti mukana aluevaaleissa.

Perussuomalaisten vaaliohjelman mukaan sote-uudistus on susi jo syntyessään. Voimakas kritiikki ei ainakaan Varsinais-Suomessa näyttäisi ajavan kannattajia uurnille niin kuin viime eduskuntavaaleissa. Vaalipiirihän on alue- ja eduskuntavaaleissa sama eli koko Varsinais-Suomi.

Kokoomuksen kriittisyys sen sijaan tuntuu ainakin kyselyn tasolla purevan äänestäjiin.

Sote-uudistusta on tehty pitkään. Nyt toteutuva versio menee Sanna Marinin (sd.) hallituksen piikkiin.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa keskusta ja kokoomus ajoivat uudistusta läpi yhdessä, mutta eivät olleet siitä kuitenkaan lopulta yhtä mieltä.

SSS:n kannatusmittauksen mukaan varsinainen maakuntapuolue keskusta ei tulisi näyttelemään kovinkaan suurta roolia varsinaissuomalaisessa maakuntahallinnossa. Sen kannatus on samaa luokkaa kuin valtakunnallisissakin gallupeissa.

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on maakunnan mittauksessa vakaasti samalla tasolla kuin viime kunta- ja eduskuntavaaleissa.

Kannatusmittaukseen vastanneista joka neljäs ei osannut sanoa, mitä puoluetta aikoo äänestää. Suomalainen vaalijärjestelmä on hyvin henkilökeskeinen, eikä lopullista valintaa välttämättä tehdä puolue mielessä.

Aluevaaleissa puolueet ovat liikkeellä monella kärjellä. Ehdokkaita on maakunnan joka kolkasta. Mukana on paljon sote-alan ammattilaisia, joista osa ei ole ollut aikaisemmin mukana politiikassa. Lisäksi ehdolla on kansanedustajia sekä kolme puolueen puheenjohtajaa, joista kaksi on istuvan hallituksen ministerejä.

Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan päättäjät, joiden vastuulla ovat kaikkia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kannatusmittaus antaa hyvän kuvan, mitä kansalaisten mielessä liikkuu, mutta lopulliset valinnat tehdä äänestyskopissa.