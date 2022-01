Marinin Nato-kommentti lähti ”tarpeettomille kierroksille”, tulkitsee tutkija – muun muassa kokoomuksen Orpo arvosteli pääministerin kommentteja

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) uutistoimisto Reutersille antamia kommentteja sotilasliitto Natosta.

Marin sanoi Reutersin haastattelussa, että on ”hyvin epätodennäköistä”, että Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä tällä hallituskaudella.

Orpo sanoo STT:lle, että hänen mielestään pääministeri teki tässä virheen.

– Meillä on suhteellisen uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, jossa todetaan ihan selkeästi, että Suomi säilyttää mahdollisuutensa hakea Nato-jäsenyyttä. Minusta pääministeri heikensi tätä niin sanottua Nato-optiota tällä lausumallaan, Orpo sanoo.

Orpon mukaan nykyisessä maailmantilanteessa, jossa Suomen lähialueilla on aidosti sodan uhka, ei saa yhtään kaventaa Suomen itsenäistä päätösvaltaa liittoutua. Sodan uhkalla Orpo sanoi viittaavansa Venäjän toimintaan.

Orpo kommentoi Marinin haastattelua aiemmin Helsingin Sanomille sekä Ilta-Sanomien vaalitentissä.

Oppositiosta myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on arvostellut lausuntoa Twitterissä.

– Nato-option ainoa relevantti tarkoitus on se, että Suomi voi oman harkintansa mukaan hakea Nato-jäsenyyttä, jos se näin haluaa. Mikäli tämä tarkoitus tehdään tyhjäksi kertomalla, että emme hae Nato-jäsenyyttä (koska se ja se on hallituksessa), mitään optiota ei enää ole, Purra kirjoittaa.

Forsberg: Marinin lausunto oli Suomen ulkopoliittisen linjan mukainen

Reaktiot pääministeri Sanna Marinin (sd.) kansainväliselle yleisölle osoitettuun kommenttiin Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä lähti tarpeettomille kierroksille, tulkitsee Helsingin yliopiston tutkijakollegiumia johtava Tuomas Forsberg.

Marin sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa pitävänsä ”hyvin epätodennäköisenä”, että Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä hänen toimikautensa aikana.

– Nyt lähdettiin tekemään yksittäisistä sanoista sellaisia tulkintoja, että annettu lausunto olisi kummallisempi tai linjasta poikkeavampi kuin se onkaan.

Kansainvälisen politiikan professorinakin toimiva Forsberg huomauttaa, että Marinin kommentti on Suomen ulkopoliittisen linjan mukainen. Marin piti haastattelussa kiinni Suomen mahdollisuudesta liittyä sotilasliittoon ja päättää siitä itsenäisesti.

– Periaatteellisen mahdollisuuden ylläpitäminen ja vaaliminen on paljon tärkeämpää kuin se, liitytäänkö vai ei, Forsberg sanoo STT:lle.

Tilanteen herkkyys näkyy reaktiossa

Forsberg arvioi, että kritiikkiä esittävät ennen kaikkea ne, jotka haluaisivat, että Suomi muuttaisi linjaansa eli hakisi Naton jäsenyyttä mahdollisimman pian. Myös Mariniin liittyvät aiemmat kohut ovat saattaneet yllyttää lisäämään ”pökköä pesään”, Forsberg arvelee.

– Mennään hiustenhalkomiseen, mitä ”erittäin epätodennäköistä” tarkoittaa ja tulkitaanko se viestiksi siitä, ettei Suomi reagoisi mitenkään Venäjän mahdolliseen toimintaan.

Hänen mukaansa aiheesta leimahtanut kritiikki osoittaa asiaan liittyvää herkkyyttä. Nato-keskustelu on virinnyt Suomessa olennaisesti sen jälkeen, kun Venäjä viime vuoden lopulla keskitti joukkojaan Ukrainan läheisyyteen ja vaati länneltä takuita siitä, ettei Nato laajenisi enää itään.

Toisaalta Forsberg näkee tilanteessa yhtymäkohtia Georgian ja Ukrainan sotien alkamiseen.

– Ei tässä ole mitään uutta sinänsä. Vastaavantyyppistä meillä oli 2008 tai 2014. Nato-keskustelu ottaa kierroksia aina, kun Venäjä tekee jotakin.

Marinin mukaan Suomi tekee päätöksensä itse

Marin sanoi Reutersin haastattelussa, että Suomi tekee omat päätöksensä ulkopolitiikkansa ja turvallisuutensa osalta, eikä mikään taho voi näihin päätöksiin vaikuttaa.

– Ei Yhdysvallat, ei Venäjä, eikä kukaan muukaan. Me teemme päätöksemme itse, niin kuin olemme tähänkin mennessä tehneet, Marin jatkoi.

Marinin mukaan Suomi pitää kiinni mahdollisuudestaan hakea Nato-jäsenyyttä näin halutessaan, mutta jäsenyyttä ei olla hänen mukaansa nykyisellään hakemassa, eikä sen hakemisesta käydä tällä hetkellä keskusteluja.

Pääministeri arvelee Nato-keskustelun kuitenkin lisääntyvän lähivuosina.

Marin kertoi, että Suomi on valmis seisomaan eurooppalaisten liittolaistensa sekä Yhdysvaltain tukena ja asettamaan pakotteita, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan. Marin alleviivasi, että mahdolliset pakotteet olisivat erittäin kovia.

Marin IS:lle: Haastattelusta tehty ylitulkintoja

Ilta-Sanomien vaalitentissä torstaina Marin sanoi, että hänen haastattelustaan Reutersille on tehty ylitulkintoja. Marinin mukaan Suomen Nato-kanta on muuttumaton.

Kokoomuksen Orpo sanoo STT:lle, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa olevan ihmisen täytyy olla hyvin tarkka sanoistaan.

– Tässä ollaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme ytimessä. Vaikka ne ovat termejä, ne ovat erittäin merkityksellisiä. Tasavallan presidentti on tehnyt hyvin selväksi meidän itsenäisen päätäntävaltamme ja Nato-option olemassaolon. Silloin tässä ei saisi olla epätarkkuutta eikä linja horjua yhtään.

Marinin lausuntoa puolusti hallituskumppani, opetusministeri Li Andersson (vas.) Twitterissä.

– Vaikka vaalit ovat lähellä, olisi silti asiallista olla tekemättä viime hetken kampanjavetoja ylitulkitsemalla pääministerin kannanottoja itsestäänselvyyksistä, varsinkaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen. Kyllä, Suomella on Nato-optio. Onko todennäköistä, että Suomi liittyisi jäseneksi tällä hallituskaudella? Ei ole. Ovatko nämä linjat ristiriidassa? Eivät ole, Andersson totesi.

