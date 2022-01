Kolme ihmistä kateissa Coloradon tuhoisien maastopalojen jäljiltä

Lähes tuhat kotia tuhonneiden maastopalojen jäljiltä on kateissa kolme ihmistä Yhdysvaltojen Coloradon osavaltiossa. Maastopalot riehuivat Superiorin ja Louisvillen kaupungeissa aivan osavaltion suurimman kaupungin Denverin tuntumassa.

– Olemme hyvin onnekkaita, ettei meillä ole listaa sadasta kadonneesta, mutta ikävä kyllä kadonneita ihmisiä on kolme, Boulderin piirikunnan sheriffi Joe Pelle kertoi tiedotustilaisuudessa.

Pelle kertoi tiedotustilaisuudessa, että kadonneiden etsintää on vaikeuttanut pahasti tuhoutuneet rakennukset sekä niiden päälle satanut 20 sentin lumikerros.

Paloalueella kärsitty kuivuudesta

Maastopalojen syttymissyyn tutkinnassa ei ole löytynyt luotettavia todisteita siitä, että palot olisivat saaneet alkunsa kaatuneesta sähkölinjasta, kuten aiemmin epäiltiin. Alueella on kuitenkin kärsitty kuivuudesta ja lisäksi palojen syttymisaikaan torstaina paloalueella tuulen voimakkuus oli 44 metriä sekunnissa.

Maastopalojen vuoksi ainakin 33 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Aiemmin joulukuun puolivälissä Yhdysvalloissa Kentuckyn osavaltiossa kymmeniä ihmisiä kuoli voimakkaiden tornadojen aiheutettuja tuhoja. Kentuckyn tuhojen vuoksi tuhansia perheitä jäi kodittomaksi.

