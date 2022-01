Kommentti: Suomessa on pinta-alaltaan ja ottelumääriltään Euroopan johtava lentopalloliiga

Suomessa pelataan ainakin yhdessä mielessä Euroopan johtavia lentopallon pääsarjoja. Naisten Mestaruusliigan runkosarjassa on enemmän ottelukierroksia (31) kuin käytännössä missään päin muuta vanhaa mannerta. Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa pelimäärä oli viime kaudella 20.

Yksittäisen ottelun rasitukset sinänsä olisi vielä suhteellisen vaivatonta kestää. Samalla Suomi on kuitenkin ehdotonta huippuluokkaa myös liigajoukkueiden paikkakuntien välisten etäisyyksien suhteen. On Rovaniemeä, on Kuusamoa, on Kuopiota, on Pihtipudasta.

Seurat ovat siinä määrin köyhiä, koronakurimuksen myötä toivottavasti ei pian täysin persaukisia, ettei lentämällä peleihin liiemmin mennä. Samalla monen suomalaispelaajan tarvitsisi myös opiskella. Iso osa seurojen tuloista pitäisi tulla ottelutapahtumista, mikä osaltaan selittää suurta pelimäärää. Nyt ei tule edes niitä tuloja.

LP Viestin yleispelaaja Jessica Kosonen tiivisti Ylen taukohaastattelussa upeasti sen, kuinka olisi helppo sortua ”tekosyykilpailuun”. Tässä tapauksessa tilanne ei salolaisten osalta ollut edes tekosyy.

Suomen cupin lopputurnauksen järjestäjät eivät lähteneet tapahtuman siirtämiseen, vaikka LP Viesti pelasi torstai-iltana Turkissa. Jo kesästä asti oli tiedossa, että kyseinen VakifBank-ottelu pelataan tällä viikolla. Toki kaikin puolin huono onni oli pelipäivän osuminen torstaihin esimerkiksi tiistain sijaan.

Koko naisten Mestaruusliigan kannalta hieno asia on se, että yhdenkään finaalijoukkueen veikkaaminen on tässä vaiheessa lähes mahdotonta. Niin tasaisia LP Viesti, Pölkky ja LP Kangasala salolaisten kahdesta viikon sisään tapahtuneesta 0–3-tappiosta huolimatta ovat.

Taas lauantaitappio Kaupissa – naisten cup-finaali pelataan ensimmäistä kertaa noin neljännesvuosisataan ilman salolais- tai hämeenlinnalaisjoukkuetta