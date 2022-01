Korkein oikeus hylkäsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteen

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon syytteen Oulun entisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta.

Vehkoo oli luonnehtinut rajatulle joukolle julkaistussa Facebook-päivityksessä Lokkaa muun muassa rasistiksi ja natsiksi. Aiemmin käräjäoikeus ja hovioikeus olivat tuominneet Vehkoon sakkoihin kunnianloukkauksesta.

KKO katsoi tiistaina antamassaan ennakkopäätöksessä, että Vehkoon kirjoituksessa oli kyse arvostelusta, joka kohdistui Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka koski yleistä mielenkiintoa herättävää aihetta.

– Ottaen huomioon Lokan julkisuudessa esittämät tiettyjä ihmisryhmiä halventavat ja vihamieliset kannanotot, kirjoitusta kokonaisuutena arvioitaessa siinä käytettyjen ilmaisujen ei katsottu selvästi ylittäneen sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, KKO katsoi.

KKO kumosi hovioikeuden tuomion, hylkäsi kunnianloukkausta koskevan syytteen sekä vapautti Vehkoon rangaistuksesta, vahingonkorvausvelvollisuudesta ja velvollisuudesta korvata Lokan oikeudenkäyntikuluja.

KKO: Lokan pitää oman toimintansa takia kestää kovempaa kritiikkiä

Taustalla oleva tapahtumaketju sai alkunsa, kun Vehkoon piti marraskuun 2016 alussa mennä Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja hän sai kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen miehen oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota.

Vehkoo sanoi tunteneensa olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi Facebook-kirjoituksen, jossa hän kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

KKO katsoi, että Vehkoon kirjoituksessaan käyttämät lausumat kohdistuivat ensi sijassa Lokan poliittisia tarkoitusperiä palvelevaan oletettuun häirintätarkoitukseen ja että kirjoituksen taustalla oli tieto laajemmasta toimittajiin kohdistuvasta häirinnästä.

– Kirjoituksen pääpaino on ollut Lokan menettelyssä eikä hänen henkilökohtaisissa ominaisuuksissaan, vaikka se on sisältänyt yksittäisiä asialliseen keskusteluun kuulumattomia ja sinänsä loukkaavia ilmaisuja, KKO kirjoitti tuomiossaan.

KKO huomioi, että Lokka oli jo ennen Vehkoon Facebook-kirjoitusta esittänyt julkisesti muun muassa blogikirjoituksissaan tiettyjä ihmisryhmiä halventavia ja vihamielisiä näkemyksiä. Oikeus katsoi, että Lokan tulee oman menettelynsä vuoksi itsekin sietää kovempaa kritiikkiä omaa toimintaansa kohtaan.

– Provosoivia tai vihamielisiä kannanottoja julkisuudessa esittänyt taikka ääriajattelusta tunnettu poliitikko tai julkisuuden henkilö altistaa itsensä kovallekin kritiikille ja hänen sietokynnyksensä tulee tämän vuoksi olla tavanomaista korkeampi, KKO muotoilee.

Lokka on tuomittu aiemmin muun muassa kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Osa tuomioista on lainvoimaisia, osasta on valitettu ylempään oikeusasteeseen.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: