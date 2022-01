Korkein oikeus hylkäsi Trumpin yrityksen estää asiakirjojen luovuttamisen kongressihyökkäystä tutkivalle komitealle

Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt entisen presidentin Donald Trumpin pyynnön estää asiakirjojen luovuttamisen kongressin komitealle, joka tutkii Trumpin kannattajien hyökkäystä Yhdysvaltain kongressitaloon.

Trump oli pyrkinyt estämään asiakirjojen luovuttamisen komitealle vedoten etuoikeuteensa entisenä presidenttinä.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat viime vuoden tammikuussa kongressirakennukseen Trumpin pitämän puheen jälkeen. Valtauksessa kuoli useita ihmisiä.

Entistä presidenttiä on epäilty hyökkäyksen lietsomisesta kongressia vastaan.

Kansallisarkiston hallussa oleviin asiakirjoihin kuuluu muun muassa sähköposteja, muistioita ja puhelintietoja, jotka saattavat liittyä hyökkäykseen.

Trumpin vetoomus salata asiakirjat hylättiin jo aiemmin liittovaltion vetoomustuomioistuimessa. Korkein oikeus vahvisti vetoomustuomioistuimen päätöksen äänin 8-1 keskiviikkona paikallista aikaa.

Trumpin asianajajat väittivät hakemuksessaan korkeimmalle oikeudelle, että entisellä presidentillä on oikeus vaatia toimeenpanovallan etuoikeuksia myös toimikautensa jälkeen.

Vetoomustuomioistuin katsoi aiemmin päätöksessään, että istuvan presidentin Joe Bidenin toimeenpanovalta ylittää entisen presidentin vaatimukset.

STT

