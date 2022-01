Koronaministeriryhmä kokoontuu – etäopetukseen siirtyminen vastatuulessa, esillä myös entistä tiukempi ravintolasulku

Hallituksen koronaministeriryhmän on määrä kokoontua tänään iltapäivällä pohtimaan sosiaali- ja terveysministeriön ehdotusta siirtyä kouluissa lukukauden aluksi etäopetukseen.

Kevätlukukausi alkaa monin paikoin maanantaina, joten mahdollisia päätöksiä pitäisi tehdä pikaisesti. Opetusministeri Li Andersson (vas.) on kuitenkin sanonut, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tulisi olla viimesijaisia. Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on todennut, että ennen etäopetusta pitäisi kokeilla muita keinoja.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sitä vastoin kannattaa STM:n ehdotusta aloittaa lukuvuosi etäopiskeluna.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi torstaina Helsingin Sanomille, että etäopetusta ei esitetä esikouluun eikä luokille 1-3.

Esillä on lehden mukaan myös lainmuutos, jolla ravintolat voitaisiin sulkea tilapäisesti kokonaan.

Kunnat päättävät, STM voi ohjeistaa

Päätökset etäopetukseen siirtymisestä tehdään kunnissa, mutta STM voi antaa ohjeen etäopetukseen siirtymisestä tartuntatautilain perusteella. Suurten kaupunkien opetustoimesta vastaavat johtajat eivät puolla etäopetukseen siirtymistä. Yhteisessä kannanotossaan Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden ja Porin johtajat toteavat, että aikataulu on tiukka ja ettei etäopetuksen merkittävästä hyödystä ole esitetty perusteita.

– Sitä vastoin etäopetuksesta aiheutuvat haitat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin ovat melkoisen suuria, opetuksesta vastaavat johtajat sanovat tiedotteessaan.

Samaa mieltä ovat johtavat lastentautien ylilääkärit. Lääkärit kirjoittavat hallitukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä, että etäopetus olisi lapsille epäreilu ja nykyisessä epidemiatilanteessa suhteeton lapsiin kohdistuva rajoitus.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008522351.html

Nina Törnudd

STT

Kuvat: