Koronan kotitestien saatavuuspulaa yritetään helpottaa – Maahantuoja: ”Taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan”

Koronaviruksen antigeenitestit eli kaupoissa myytävät kotitestit menevät kuin kuumille kiville. Alkavalla viikolla pitäisi selvitä, millä aikataululla kotitestien saatavuuspulaa saadaan helpotettua.

Antigeenitestejä maahantuovan Pamark Groupin toimitusjohtajan Minna Åman-Toivion mukaan kotitestejä on tulossa Suomeen miljoonia.

– Ensi viikko on ratkaiseva siinä, milloin saataisiin testejä suuria määriä Suomeen, Åman-Toivio kommentoi STT:lle sunnuntaina.

Pamark on keskeinen yleisimpien kotitestien maahantuoja Suomessa.

Testien kysyntä räjähti viranomaissuosituksen myötä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman kotitestien käyttöä koskevan suosituksen jälkeen niiden suosio on räjähtänyt paitsi kuluttajamarkkinoilla myös työpaikoilla ja julkisella sektorilla.

Rajusti kasvanut kysyntä on tehnyt pikatestin löytämisestä monin paikoin epävarmaa. Kaupoissa ja apteekeissa kotitestit ovat paikoin hetkellisesti loppuneet.

– Koko ajan saadaan testejä maahan, mutta ne menevät sitä mukaa kun ne tulevat, Åman-Toivio kuvaili.

Kotitestien saatavuudesta on globaali pula, ja testien tuottajat yrittävät vastata kansainväliseen tarpeeseen. Tuotteiden kysyntää on kasvattanut myös testien hamstraaminen.

– Tehdaskapasiteetit ovat kovilla, ja taistellaan siitä, että niitä Suomeen saadaan, Åman-Toivio kertoi.

Arvonlisäverosta vapautuminen lisännee kysyntää entisestään

Kotitestit vapautettiin väliaikaisesti arvonlisäverosta vuoden alussa, ja verotuksen poistuminen näkyy kuluttajille kauppojen hyllyillä jo nyt.

Esimerkiksi S-ryhmä on kertonut, että kotitestien hinnat laskevat heti tammikuun alusta alkaen kaikissa kauppaketjun myymälöissä vähintään arvonlisäveron verran.

Ylen tietojen mukaan kotitestien hinnat laskevat arvonlisäveron verran tammikuun alusta myös K-ryhmän ja Lidlin kaupoissa. Myös osassa apteekeista testien hinnat laskevat.

Åman-Toivio ei usko, että kotitestin ostaminen on kovin monelle kuluttajalle hintakysymys, mutta on tyytyväinen arvonlisäverosta vapautumisesta.

– Totta kai uskon, että tämä lisää kysyntää, Åman-Toivio sanoi.

Eduskunta päätti kotitestien arvonlisäverosta vapauttamisesta viime viikolla.

https://yle.fi/uutiset/3-12254304

Anniina Korpela

STT

Kuvat: