Koronaa vähätellyt Djokovic pelaa poikkeusluvalla Australian avoimissa – vaikenee yhä rokotuspäätöksestään

Miesten tenniksen maailman ykköspelaaja, Serbian Novak Djokovic osallistuu tammikuun puolivälin jälkeen alkavaan Australian avoimeen mestaruusturnaukseen. Mestaruuskilpailu on kauden ensimmäinen grand slam -turnaus.

Djokovic kertoi Instagramissa, että hän on saanut järjestäjiltä poikkeusluvan osallistua Melbournessa pelattaviin Australian avoimiin.

Djokovicin osallistuminen on ollut epävarmaa, koska hän on toistuvasti jättänyt kertomatta, onko ottanut koronarokotusta, jota kisajärjestäjät ovat edellyttäneet pelaajilta.

Djokovic on vastustanut rokotusvaatimusta ja vedonnut yksilön valinnanvapauteen. Hänen isänsä Srdjan Djokovic arveli marraskuussa, ettei Novak Djokovic ”luultavasti pelaisi” Australian avoimissa ja syytti kisajärjestäjiä kiristyksestä.

– Olen viettänyt upeaa laatuaikaa rakkaideni kanssa tauon aikana ja tänään matkustan Australiaan poikkeusluvalla, maailmanlistan ykkönen Djokovic hehkutti Instagram-tilillään.

Australian avoin turnaus alkaa 17. tammikuuta.

Haastaja Nadal sairasti koronan

Djokovicilla on finaalivoitot Australian avoimissa kolmesta viime turnauksesta peräkkäin. Kaikkiaan hänellä on Australiasta yhdeksän kaksinpelimestaruutta.

Djokovic jahtaa Melbournessa uransa 21. kaksinpelin grand slam -titteliä. Sillä hän siirtyisi yksin grand slam -mestaruuslistan kärkeen. Ennen Australian avoimia hänen kanssaan mestaruuksien määrässä tasoissa ovat niin ikään 20 grand slamia valloittaneet Espanjan Rafael Nadal ja Sveitsin Roger Federer, jolta jää loukkaantumisen takia ainakin alkukausi väliin.

Nadal sairastui koronaan ennen joulua ja on toipunut taudista. Hänellä on Australian avoimista yksi mestaruus vuodelta 2009.

Koronaa vähättelevän Djokovicin osallistuminen joutuu outoon valoon sikäli, että juuri Australian avoimia isännöivä Victorian osavaltio on pitänyt kiinni tiukoista koronarajoituksista. Osavaltion hallituksen virkamiehet ovat tähän saakka vakuutelleet, että vain rokotetut pelaajat saavat pelata kauden ensimmäisessä grand slam -turnauksessa.

STT

