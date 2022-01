Kuntosalit avautuivat Salossa oikeuden päätöksellä – kaupunki miettii vielä, mitä tehdä

Sulutuksen poisto Hanhivaaran Liikuntakeskuksen sähköisestä kulunvalvonnasta kesti kaksitoista minuuttia, kun tieto Turun hallinto-oikeuden välipäätöksestä oli kantautunut.

– Väkeä alkoi tulla aika nopeasti. Ryhdikäs päätös hallinto-oikeudelta, Hanhivaaran yrittäjä Jussi Saarinen iloitsee.

Hallinto-oikeus keskeytti maanantaina Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, joka sulki kuntosalit 29. joulukuuta. Päätöksestä valitti viisi lounaissuomalaista kuntosaliyritystä, joista Kuntokeskus Liikku toimii myös Salossa.

– Tunteet menevät vuoristorataa. Aamulla herätessään ei aina tiedä, mitä päivä tuo tullessaan, Saarinen sanoo.

Yksityiset kuntosalit alkoivat availla oviaan heti, mutta Salon kaupunki jäi miettimään omaa ratkaisuaan yön yli. Vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska lupaili, että kaupunki tiedottaa asiasta tiistaina.

Turun hallinto-oikeus lähetti medialle maanantaina kello 11.50 tiedotteen, jossa se kertoi tekemästään välipäätöksestä. Jussi Saarinen luki uutisen verkosta puoli tuntia myöhemmin.

– Mehän emme saa tietoa mistään muualta kuin lehdistöltä! Kukaan ei tiedota meille.

Kello 12.21 Hanhivaaran Facebook-sivulle ilmestyi postaus ”Hanhivaaran kuntosali ja palloiluhalli on auki tästä hetkestä alkaen!”

Ilman hallinto-oikeuden ratkaisua kuntosalit olisivat pysyneet aluehallintoviraston päätöksellä kiinni 15. tammikuuta asti.

Valittaminen oli käynyt Jussi Saarisenkin mielessä, mutta hän piti sitä turhana, koska valituksia oli jo tehty.

– Eihän tämä ole mikään huutoäänestys. Asia ratkaisee eikä se, onko valittajia viisi tai kymmenen.

Saarisen mukaan kukaan ei oikein ymmärrä, miksi kuntosalien ja sisätilojen yksilöliikuntapaikkojen käyttöä rajoitetaan koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

– Yksikään järkevä ihminen ei mene liikkumaan kipeänä. Se on tiedetty jo ennen koronaa, että vaikka flunssassa tai influenssassa treenaaminen on vaarallista.

Hanhivaaran yrittäjä muistuttaa, että heidän on seurattava aluehallintoviraston päätösten lisäksi myös valtioneuvoston toimia.

– Keilahalli rinnastetaan ravintolatoimintaan, jota hallinnoi valtioneuvosto. Sieltä on todennäköisesti tulossa taas aukiolorajoituksia tai jopa mahdollinen sulku tammi-helmikuun taitteessa.

Ryhmäliikunta on edelleen kielletty 15. tammikuuta asti.