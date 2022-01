Vietnamilaismiehelle 15 vuotta vankeutta siirtolaisten kuolemaan johtaneesta kylmäkonttisalakuljetuksesta

Belgiassa tuomioistuin on langettanut vietnamilaismiehelle 15 vuoden vankeustuomion 39 ihmisen kuoleman aiheuttaneen ihmissalakuljetusoperaation johtamisesta.

Tuomioistuin katsoi 45-vuotiaan Vo Van Hongin olleen operaation päätekijä.

Tänään on määrä julistaa tuomio yhteensä parillekymmenelle ihmiselle, joita epäillään osallisuudesta siirtolaisten kuolemiin.

Yhteensä 39 vietnamilaissiirtolaista löydettiin kuolleina Essexissä Britannian itäosassa lokakuun lopussa vuonna 2019. He olivat tukehtuneet hengiltä kylmäkuljetuskonttiin.

Ihmiset olivat turhaan yrittäneet päästä pois kontista ennen kuin tukehtuivat hengiltä. He olivat muun muassa yrittäneet hakata konttiin reiän metallitangolla.

Rekka tuli Britanniaan lautalta Anderlechtistä Belgiasta. Syyttäjän mukaan salakuljetusringillä oli Anderlechtissä kaksi taloa, joissa siirtolaisia pidettiin ennen kuin heitä lähdettiin kuljettamaan eteenpäin.

Jutussa on aikaisemmin tuomittu kaksi miestä taposta.

