Koronaministeriryhmä linjasi: Laajaa etäkoulusuositusta ei anneta, kouluissa lisätään maskien käyttöä ja koululaisille jaetaan kotitestit kahdesti viikossa

Hallituksen koronaministerityöryhmä ei anna kansallista laajaa etäkoulusuositusta. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) pitkien neuvotteluiden päätteeksi perjantaina illalla Säätytalolla.

Kiurun mukaan etäopetuspäätökset on tehtävä alueellisesti siellä, missä tautitilanne sitä edellyttää.

Näin ollen koulujen kevätlukukausi pääsee alkamaan lähiopetuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti.

Kouluissa kuitenkin lisätään maskien käyttöä ja koululaisille jaetaan kaksi kotitestiä viikossa.

– Ministerityöryhmä pitää tärkeänä sitä, että koulujen ja oppilaitosten terveysturvallisuutta parannetaan vauhdittamalla lasten ja nuorten rokotuksia ja lisäämällä kotitestaamista. Testausta suositellaan tehtäväksi kahdesti viikossa perusasteen ja toisen asteen oppilaille, tiedotteessa sanotaan.

Jos opetusryhmässä todetaan useita tartuntoja, voidaan testausta lisätä tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä esimerkiksi 3-5 kertaan viikossa.

Alueita ohjataan lisäksi ottamaan käyttöön kaikki tartuntatautilain 58g-pykälän mukaiset toimet, mikä tarkoittaa kaikkien sisätilojen sulkupäätöksiä. Tämä tarkoittaa myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Matalan riskin ulkotilaisuuksia voidaan yhä järjestää, jos lähikontaktit voidaan välttää.

Maksimissaan viisi perheen ulkopuolista

Ravintoloiden sulkemisesta kokonaan myös keskusteltiin Kiurun mukaan, mutta päätöstä ei tehty. Hän sanoi, että asiasta tilataan lisäselvityksiä, joita käsitellään ensi viikolla.

Kaikkien ravintoloiden aukioloaikaa päädyttiin nyt rajaamaan lain määräämään maksimiin eli kello 18:aan. Asetus annetaan Kiurun mukaan niin nopeasti kuin alkuviikosta voidaan. Tällä hetkellä ruokaravintolat saavat olla auki 20:een. Anniskelu päättyy ravintoloissa kello 17.

Nykyisiä rajoituksia ministerit päättivät jatkaa tammikuun loppuun asti. Hallitus suosittaa lisäksi, että sisätiloissa järjestettävissä yksityistilaisuuksissa perheen ulkopuolisia henkilöitä voi olla maksimissaan viisi.

– Lisäksi suositellaan kaikkiin kohtaamisiin kotitestausta, Kiuru sanoi.

– Tärkeä viesti kaikille suomalaisille on, että jokaisella on oma vastuunsa siitä, millä tavalla tätä tautitilannetta hoidamme.

Ministerit suosittelevat myös FFP2-kasvomaskien käyttöä laajennettavaksi. Kiurun mukaan THL ja Työterveyslaitos antavat tarkemmat ohjeet ensi viikolla.

Kiuru ajoi vahvasti etäkoulusuositusta, mutta ei tunnustanut neuvottelun jälkeen pettyneensä koronaministeriryhmän vastakkaiseen linjaukseen.

– Nyt on kysymys kokonaisuudesta, ei kannata tuijottaa yksittäisiä toimia vaan kokonaisuutta, millä vaikuttavuutta saadaan aikaan.

Etäopetussuositusta ei ole kokonaan rajattu pois

Opetusministeri Li Andersson (vas.) totesi tuoreeltaan Twitterissä, että Suomi seuraa yleiseurooppalaista käytäntöä, jonka mukaan lasten oikeutta lähiopetukseen rajoitetaan vasta viimesijaisesti. Hän kuitenkin toteaa, että valtakunnallista etäopetussuositusta ei ole rajattu pois hallituksen työkalupakista.

Andersson huomauttaa, että etäopetusta on läpi epidemian hyödynnetty paikallisesti, kun se on ollut tautitilanteen kannalta välttämätöntä ja näin toimitaan jatkossakin. Opetusministeri pitää tärkeänä, että kunnat antavat maskien käytöstä laajan suosituksen, joka tarvittaessa koskee myös pienimpiä koululaisia.

Lisäksi Andersson edellyttää, että opetusalan henkilöstölle varmistetaan viipymättä mahdollisuus saada kolmas koronarokote.

Sanna Nikula, Mimma Lehtovaara

STT

