Laajan Cannonball-huumejutun käsittely alkaa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa – liittyy FBI:n kehittämään valeviestialustaan

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään liivijengi Cannonballiin liittyvän laajan huumejutun käsittely. Jutussa on yhteensä 22 syytettyä Kanta- ja Päijät-Hämeestä.

Syytteet koskevat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia ja ampuma-aserikoksia. Poliisi on aiemmin kertonut, että jutussa on tutkittu erilaisten huumeiden laajamittaista maahantuontia ja levitystä.

Ainakin osalla syytetyistä on poliisin mukaan yhteyksiä Cannonballiin. Syytettyjen joukossa on muun muassa mies, jonka syyttäjät ovat nimenneet toisessa, Cannonballin lakkauttamista koskevassa oikeusjutussa ryhmän johtajaksi. Myös muutamia muita huumejutun syytettyjä mainitaan lakkauttamiskanteessa nimeltä.

Huumesyytteet liittyvät isoon kansainväliseen operaatioon, josta Europol ja keskusrikospoliisi (KRP) kertoivat kesällä. Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n johtamassa operaatiossa kehitettiin salattu viestintäalusta, jonka avulla poliisit eri maissa pystyivät lukemaan reaaliaikaisesti kymmeniä miljoonia alamaailman viestejä.

Myös Suomessa monet rikolliset saatiin huijattua käyttämään FBI:n kehittämää alustaa.

Käsittelylle Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on varattu runsaat kymmenen istuntopäivää helmikuun toiselle viikolle asti. Tuomio on määrä antaa maaliskuun alkupuoliskolla.

Cannonballin lakkauttamiskanteen käsittely vielä kesken

Syyttäjät jättivät kanteen Cannonballin ja sen alayhdistys Squad 32:n lakkauttamiseksi Päijät-Hämeen käräjille syksyllä. Asiassa ei ole vielä päästy pääkäsittelyyn.

Cannonball MC on vuonna 1991 Helsingissä perustettu jengi, jota viranomaiset pitävät järjestäytyneenä rikollisryhmänä. Lakkauttamiskanteessaan syyttäjät katsovat, että Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Näin ollen se syyttäjien mukaan toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

Syyttäjien Cannonballin johtajaksi nimeämä mies on kiistänyt käräjäoikeudelle edustavansa Cannonballia tai olevansa edes sen jäsen. Sen sijaan kaksi muuta miestä on toimittanut oikeuteen väliintulohakemuksen, jossa toinen heistä sanoo olevansa Cannonballin presidentti ja toinen sen jäsen. He vaativat lakkauttamiskanteen hylkäämistä ja sanovat, että Cannonball ei ole yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys, vaan moottoripyöräkerho, jonka lähes 200 jäsenestä suurella osalla ei ole rikosrekisteriä.

Suomessa yhdistyksen lakkauttaminen on erittäin harvinaista, mutta viime vuosina siitä on saatu muutamia oikeuden ratkaisuja. Cannonballin lakkauttamiskanteessa syyttäjä nostaa esiin korkeimman oikeuden (KKO) syksyltä 2020 peräisin olevan ennakkopäätöksen, jolla uutnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) määrättiin lakkautettavaksi. Sitä ennen myös Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus olivat olleet PVL:n lakkauttamisen kannalla.

Vastauksessaan lakkauttamiskanteeseen Cannonballin edustajiksi ilmoittautuneet miehet sanovat, ettei PVL:n toimintaa ja tarkoitusta voi miltään osin verrata Cannonballiin.

Viime vuoden keväällä Itä-Uudenmaan käräjäoikeus puolestaan julisti rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi. Asiasta on valitettu Helsingin hovioikeuteen, joten tuomio ei ole lainvoimainen.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: