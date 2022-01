”Lajissaan ensimmäinen” – raju suomalaisiranilainen toimintaelokuva lähtee maailmalle

Ramin Sohrabin suomalais-iranilainen toimintaelokuva Layers of Lies on valmistumassa ja saa maailmanensi-iltansa helmikuun alussa Teheranissa Fajr-elokuvafestivaaleilla.

– Ei tässä mennyt kuin kymmenen vuotta, Sohrab kertoo puhelimitse Teheranista.

Hän on elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja ja pääosan esittäjä. Naispääosaa, sankarin suomalaisvaimoa esittää Jessica Wolff.

Suomeen nelivuotiaana muuttanut Sohrab on harrastanut taistelulajeja lapsesta asti. Suomessa hän on toiminut sijaisnäyttelijänä ja esiintynyt pienissä rooleissa sarjoissa. Yli kymmenen vuotta sitten hänet nähtiin Ennätystehdas- ja Talent Suomi -ohjelmissa.

Layers of Lies on kertomus iranilaisesta palomiehestä, joka Suomessa asuttuaan palaa kotimaahansa ja joutuu ratkomaan asioita väkivallalla. Sohrab vertaa tarinaa suosittuihin Taken-elokuviin, joissa näyttelee Liam Neeson.

Elokuvan profiilia nostaa sen myyntiyhtiö XYZ Films. Toiminta-, kauhu- ja fantasiagenreihin panostava losangeleslainen firma on sama, joka tuotti tieteiselokuva Dualin Tampereella.

Vuonna 2019 Sohrab esitteli unelmahankettaan Cannesin elokuvajuhlilla. Tuolloin Layers of Liesistä oli kuvattu osuus, mutta tuotanto oli jäähyllä Sohrabin murrettua jalkansa. Materiaali kuitenkin vakuutti XYZ Filmsin hankintapäällikön.

XYZ Filmsin vuosittainen elokuvamäärä tuottajana tai myyntiedustajana on kymmenkunta. Kalleimmat ovat kymmenien miljoonien eurojen tuotantoja. Layers of Lies puolestaan on omakustanne-elokuva, jonka yksi vetonaula on nimenomaan hankkeen ainutlaatuisuus.

– Tämä on ensimmäinen iranilainen toimintaelokuva, Sohrab sanoo.

Kuvausryhmä sairasti koronan

Layers of Lies kuvattiin viime vuonna Suomessa ja Iranissa. Mukana on jonkin verran jo vuonna 2018 kuvattua materiaalia. Tuolloin julkistetussa suunnitelmassa rooleissa olivat myös Antti Reini ja Anu Sinisalo, mutta lopullisessa elokuvassa heitä ei nähdä.

Uuden musiikin kilpailuun osallistuneena laulajanakin tunnettua Jessica Wolffia ei ole aiemmin nähty pääosaroolissa. Häneen Sohrab tutustui kymmenisen vuotta sitten keksimainoksen kuvauksissa.

– Syntyi hyvä kemia. Vaati myös rohkeutta naiselta lähteä Iraniin tekemään toimintaelokuvaa, ja Jessica on rohkea, Sohrab sanoo.

– Tämä oli seikkailu meille molemmille.

Suomesta kuvauksiin Iraniin lähti kesällä 2021 kahdeksan hengen tiimi. Vastoinkäymiset eivät päättyneet edellisen kuvausjakson katkaisseeseen luunmurtumaan.

– Ehdimme kuvata viisi päivää. Koko meidän ulkomaalaisryhmä sai koronan, Sohrab kertoo.

Hän itse joutui sairaalaan Teheranissa.

– Tiesin, että nyt tuli budjettiongelma ja on pakko karsia kohtauksia, Sohrab kuvailee.

– Lääkärit käskivät lopettamaan työnteon. Kun en voinut omarahoitteisen elokuvan tekijänä sairaalasängyssäkään lopettaa vaan työstin käsikirjoitusta, he antoivat rauhoittavia.

Lopulta kuvaukset saatiin valmiiksi.

Suomen-levitys selviää myöhemmin

Fajr on Iranin tärkein elokuvafestivaali. Layers of Lies kilpailee uuden iranilaisen elokuvan esityssarjassa.

– Iranilaista levittäjää vasta etsitään. Haluan elokuvalle ensin mainetta festivaalinäytösten kautta, Sohrab kertoo.

Nyt Iranissa nähtävä versio on jälkitöiden, kuten värimäärittelyn osalta keskeneräinen. Mahdollisuus päästä Fajriin oli niin houkutteleva, että Sohrab halusi silti näyttää elokuvaansa.

Jälkitöitä on tehty eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi musiikin säveltää Los Angelesissa Greg Dombrowski.

Kansainvälisestä levityksestä ja jakelusta Suomessa kuullaan vasta valmiin elokuvan laajemman festivaalikierroksen alettua myöhemmin keväällä.

Kalle Kinnunen

STT

Kuvat: