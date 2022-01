Laki koronapassin tiukennuksesta eteni Ranskassa, mutta voimaantulo voi viivästyä

Ranskassa parlamentin alahuone eli kansalliskokous antoi torstaina alustavan hyväksynnän koronatoimien kiristämiselle.

Lakiehdotuksen ensimmäistä äänestystä edelsivät kolme päivää kestäneet keskustelut, joiden sävyä tiukensivat presidentti Emmanuel Macronin kovasanaiset kommentit Le Parisien -lehdessä rokottamattomien ranskalaisten elämän hankaloittamisesta. Tutkimusyhtiö Elaben keskiviikkona julkaisemien kyselytulosten mukaan hieman yli puolet ranskalaisista oli järkyttynyt Macronin puheista.

Lakiehdotus tekisi täydestä rokotesarjasta pakollisen ihmisten perusarjessa, kuten osassa junaliikennettä, kulttuuritapahtumissa ja ravintoloissa. Tuore negatiivinen testitulos tai osoitus sairastetusta koronataudista ei siten enää kelpaisi passiin.

Alun perin ehdotuksen odotettiin menevän äänestyksessä läpi melko sutjakkaasti oikeisto-opposition tuella, mutta matkan varrella tuli viivästyksiä. Lopulta äänestys tapahtui hyvin varhain torstaina, ja muotoilu meni kansalliskokouksessa läpi 214 äänellä. Vastustavia ääniä oli 93 ja tyhjiä 27.

Seuraavaksi lakiehdotuksesta äänestää senaatti ensi viikon alkupuolella. Senaatissa enemmistönä on oikeisto-oppositio, jonka odotetaan esittävän lakiin muutoksia. Mahdolliset muokkaukset saattavat tarkoittaa, ettei hallituksen asettama tavoite uuden passin käyttöönotosta tammikuun 15. päivänä onnistu.

Pääministeri Jean Castex sanoi BFM-televisiokanavalle toivovansa kovasti, että päivämäärästä pidetään edelleen kiinni.

Pääministeri: Kaikkien pitäisi tehdä oma pieni osuutensa

Macronin puheista noussut kohu ei saanut pääministeriä pahoilleen. Castex kertoi itsekin huomanneensa, että ”tietyissä piireissä” oli syntynyt myrsky presidentin kommenttien seurauksena.

– Presidentti voi joskus sanoa ääneen asioita, joita monet, monet ihmiset hiljaa ajattelevat, hän perusteli.

Macron sanoi Le Parisienille, että jos jonkun vapaudet uhkaavat muiden vapauksia, ihmisestä tulee vastuuton eivätkä ”vastuuttomat ihmiset ole enää kansalaisia”.

– Jos me kaikki käyttäydymme kansalaisten tavoin, kukaan ei suututa ketään muuta, Castex lausui omassa haastattelussaan viitaten Macronin puheisiin rokottamattomien suututtamisesta.

– Kaikkien pitäisi tehdä oma pieni osuutensa.

Virallisten lukujen mukaan 91 prosenttia ranskalaisaikuisista on saanut täyden rokotesarjan. Terveysministeri Olivier Veran kertoi keskiviikkona, että yli 66 000 ihmistä haki keskiviikkona ensimmäisen rokotteensa, mikä on suurin päivittäinen määrä sitten lokakuun.

Veran kertoi parlamentille, että noin viisi prosenttia koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneista ihmisistä oli väärentänyt koronapassin. Hän vannoi, että sääntöjen rikkomiseen puututaan entistä tiukemmin.

Ranskassa raportoitiin keskiviikkona ennätysmäärä 24 tunnin aikana kirjattuja tartuntoja, yli 332 000.

Kiistely on osoittanut Ranskan ilmapiirin kiristyvän presidentinvaalien alla. Macron on ilmoittanut haluavansa asettua ehdolle jatkokaudelle, mutta hänen mukaansa suunnitelmien julkistaminen nyt häiritsisi terveyskriisin ratkaisemista.

Oikeistolaisehdokas Valerie Pecresse on nähty Macronin uskottavimpana haastajan. Hän on kommentoinut Macronin puheita sanomalla, ettei ole presidentin vallassa valita, ketkä ovat hyviä ja ketkä huonoja ranskalaisia.

STT

Kuvat: