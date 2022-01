Lakot UPM:n tehtailla alkoivat – kaupunkien lämmönjakelussa ei tuoreeltaan ongelmia, kertovat energiayhtiöt kolmelta paikkakunnalta

Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro ovat aloittaneet lakot metsäyhtiö UPM:n tehtailla Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella. Lakkojen on määrä jatkua kolme viikkoa lauantaiaamuun 22. tammikuuta asti, ellei sopua sitä ennen löydy.

Kouvolan, Lappeenrannan ja Rauman energiayhtiöistä kerrottiin aamupäivällä STT:lle, että niiden lämmönjakeluun ei ole syntynyt tuoreeltaan ongelmia. Nämä kolme energiayhtiötä julkaisivat perjantaina yhteisen tiedotteen, jossa ne vetosivat UPM:ään ja Paperiliittoon, jotta kaupunkien lämmönjakelu ei joutuisi kärsimään työtaisteluista.

Lakot sulkivat myös UPM:n tehtaiden yhteydessä toimivia voimaloita, jotka tuottavat lämpöä sijaintikaupunkiensa kaukolämpöverkkoon.

– Raumalla ei ole tällä hetkellä ongelmaa siinä, että riittääkö lämpö. Lakon alettua siirryimme käyttämään varakattiloita ja polttoaineena biopolttoaineen sijasta öljyä. Jos ei tule kovin kylmää, tehot riittävät. Mutta mikäli pakkanen nousee yli kymmeneen asteeseen, sen oheen ei ole varaa tulla enää teknisiä ongelmia, kertoi Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala.

Jos kapasiteetin katto tulee vastaan, Raumalla on hänen mukaansa varauduttu muun muassa sulkemaan julkisten rakennusten ilmastointeja sekä laskemaan sisälämpötiloja 20 asteeseen esimerkiksi kaupungin tiloissa ja teollisuudessa.

Toiveena yhä lakon rajaaminen

Kouvolassa energiaa ja lämpöä riittää, kun niiden tuotannossa siirryttiin lakon alettua fossiilisiin polttoaineisiin, kertoi KSS Energian toimitusjohtaja Marko Riipinen.

– Oleellinen asia on se, että ihmisillä riittää lämpöä, ja sen me pystymme turvaamaan ja varmistamaan. Harmittaa toki, että lämpöä ei nyt tuoteta biopolttoaineilla.

Kouvolassa lämmöntuotanto on Riipisen mukaan jaettu moneen pieneen yksikköön.

– Mutta jos tämä lakko kestää kolmekin viikkoa, täytyy toivoa, ettei tule huippupakkasia tai mitään toimintahäiriöitä, hän lisäsi.

Lappeenrannassa puolestaan siirryttiin lauantaina järjestelyyn, jossa Kaukaan Voiman voimalaitosta operoi ulkopuolinen yritys.

– Kaukaan Voiman voimalaitos käy nyt normaalisti ja biopolttoaineella. Uutta on vain se, että voimalan käyttäjinä ovat nyt eri tahot kuin tavanomaisesti, kertoi Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Arto Nikkanen.

– Mutta kyllä tehdasalueella käynnissä oleva työtaistelu hankaloittaa toimintaa meilläkin. Toivomme edelleen, että lakko rajattaisiin voimalaitostoimintojen ulkopuolelle, Nikkanen korosti.

Kärhämä työehtosopimuksista

Lakkoon johtaneen kiistan taustalla on UPM:n vaatimus, että työehtosopimukset laadittaisiin yhtiön viidelle eri toimialalle erikseen.

Ammattiliitot haluavat yhden yrityskohtaisen sopimuksen, jollaiset Stora Enso ja Metsä Group ovat solmineet ammattiliittojen kanssa.

UPM kertoi tiedotteessaan pyrkivänsä vastaamaan asiakaskysyntään Suomen ulkopuolisilta tehtailtaan mahdollisuuksien mukaan. UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakkojen taloudellisista vaikutuksista.

STT

Kuvat: