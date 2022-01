Länsivaltojen ulkoministerit koolla Berliinissä, USA hyväksyy Baltian aseavun Ukrainalle

Yhdysvaltain, Britannian, Saksan ja Ranskan ulkoministerit ovat aloittaneet Ukrainaa käsittelevän kokouksensa Berliinissä. Transatlanttiseksi nelikoksi (transatlantic quad) kutsutussa kokoonpanossa hahmotellaan yhteistä linjaa mahdollisissa uusissa vastatoimissa Venäjää kohtaan.

Berliinissä kokoustavat Yhdysvaltain Antony Blinken, Ranskan Jean-Yves Le Drian, Saksan Annalena Baerbock sekä Britanniasta apulaisulkoministeri James Cleverly.

Yhdysvaltain ulkoministeriön lähteet kertoivat AFP:n mukaan Berliinissä Yhdysvaltain hyväksyneen Baltian maiden pyynnön viedä amerikkalaisvalmisteisia aseita Ukrainaan. Lähteiden mukaan Yhdysvallat kiirehtii Euroopan maille annettavia lupia amerikkalaisaseiden viemisestä Ukrainaan.

Baltiasta Ukrainaan vietävien aseiden tyyppiä ei ole julkistettu, mutta Virolla, Latvialla ja Liettualla on muun muassa Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Lehti: Vastatoimista eri näkemyksiä

Läntisillä liittolaismailla on entuudestaan erilaisia linjoja Ukrainan avustamisesta, sillä esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia ovat antaneet Ukrainalle myös sotilaallista apua, Saksa taas ei. Washington Post -lehden mukaan länsimailla on myös erilaisia ajatuksia sopivista vastatoimista, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan, tai Ukrainan Nato-jäsenyysmahdollisuuksista.

Euroopassa sukkuloiva Blinken vieraili eilen Ukrainassa, ja huomenna hän tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin Genevessä. Venäjän penäämiä kirjallisia vastauksia Venäjän turvallisuusvaatimuksiin Blinken ei aio Geneveen viedä.

Blinken vakuutti eilen, että mistään Ukrainaa koskevasta ei sovita ilman Ukrainaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaa huomista Geneven tapaamista ”erittäin tärkeäksi” ja sanoi Venäjän yhä odottavan lännen kirjallisia vastauksia vaatimuksiinsa. Blinkenin mukaan sellaisia on Genevessä turha odottaa, vaan sen sijaan ”katsotaan, missä ollaan ja onko jotain mahdollisuuksia jäljellä”.

