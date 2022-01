Lieskat levittäytyivät kerrostalon koko korkeudelle ja uhreja löytyi joka kerroksesta – New Yorkin tulipalossa kuoli ainakin 19 ihmistä, joista yhdeksän oli lapsia

Yhdysvaltain New Yorkissa sunnuntaina riehunut tuhoisa kerrostalopalo syttyi liikuteltavasta sähkölämmittimestä, kertoo palolaitoksen edustaja.

Arvio perustuu fyysiseen todistusaineistoon sekä rakennuksen asukkaiden silminnäkijähavaintoihin, joiden perusteella tulipalo lähti makuuhuoneessa olleesta liikuteltavasta sähkölämmittimestä.

Kaupungin pormestarin Eric Adamsin mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut kerrostalopalossa. Kuolonuhrien joukossa on yhdeksän lasta.

Kuolonuhrien määrän pelätään vielä nousevan. Adams kertoi CNN:lle, että useita ihmisiä on kriittisessä tilassa.

– Tästä tulee yksi historiamme pahimmista tulipaloista, vasta tammikuun alussa kaupungin pormestarina aloittanut Adams sanoi.

Silminnäkijät kertoivat nähneensä rakennukseen loukkuun jääneiden ihmisten huutavan apua ikkunoista.

Sosiaaliseen mediaan jaetuissa videoissa ja valokuvissa näkyi, kuinka tulenlieskat ja paksu savu puskivat ulos kolmannen kerroksen ikkunasta. Samaan aikaan palohenkilöstö teki töitä vieressä seisoneiden tikkaiden varassa.

Rakennuksesta vastapäätä asuva George King kuvaili tapahtumia kaaokseksi uutistoimisto AFP:lle.

– Olen ollut täällä 15 vuotta, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun näen jotain tällaista, hän sanoi.

– Näin savun, monet ihmiset panikoivat. Näki, kuinka kukaan ei halunnut hypätä rakennuksesta. Ihmiset heiluttivat ikkunoista, hän jatkoi.

Savu oli ennennäkemättömän paksua

Tulipalo syttyi Bronxin kaupunginosassa aamupäivällä paikallista aikaa. Palo syttyi 19-kerroksisen rakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Liekit nielaisivat nopeasti suuren osan rakenteesta.

Hälytykseen vastasi ainakin 200 palopelastajaa.

Pääasiallisesti työväenluokkaisessa Bronxissa asuu myös suuri määrä maahanmuuttajia, ja Adamsin mukaan monet rakennuksen asukkaista olivat Gambiasta New Yorkiin muuttaneita muslimeja.

Loukkaantuneita on viety viiteen eri sairaalaan. Viranomaisten mukaan monilla heistä on ollut sydän tai hengitys pysähtyneenä ja moni on hengittänyt savua.

New Yorkin palokomissaarin Daniel Nigron mukaan lieskat nielivät ison osan rakennuksesta ja savu oli niin paksua, että hän kuvaili sitä ennennäkemättömäksi. Hän lisäsi erittäin voimakkaiden liekkien ja savun levittäytyneen rakennuksen koko korkeudelle.

Lastensa kanssa paennut Dilenny Rodriguez kertoo AFP:lle savun olleen alaspäin kavutessa niin paksua, etteivät he kyenneet näkemään.

– He veivät tyttäreni minulta ja aloin panikoida. Kun kävelin portaita, näin lattialla ruumiin, jota he olivat yrittäneet pelastaa. Myös koiran, se oli kuollut, hän sanoi.

Palo pääsi leviämään avoimen oven vuoksi

Nigron huoneiston ovi oli jätetty auki, minkä vuoksi tuli ja savu pääsi leviämään muualle rakennukseen.

– Jos oven sulkee, savun ja tulen leviäminen rajoittuu huoneistoon sen sijaan, että se leviää portaita pitkin, Nigro kertoi toimittajille ja sanoi, ettei tämänkaltaisissa rakennuksissa ole palotikkaita.

Nigron mukaan palohenkilöstö löysi uhreja joka kerroksesta sekä portaikoista.

Hän kertoi tulipalon olleen pahin sitten Happy Land -yökerhossa vuonna 1990 syttyneen. Niin ikään Bronxissa riehuneessa palossa kuoli tuolloin 87 ihmistä. Yökerhon tulipalo oli tuhopolton seurausta.

Vuonna 2017 puolestaan Bronxissa kuoli 13 ihmistä rakennuspalossa. Palo oli tuolloin kaupungin tuhoisin 25 vuoteen.

Vain muutamaa päivää sunnuntaista tulipaloa aiemmin 12 ihmistä kuoli asuinrakennuksen palossa Philadelphiassa. Kuolonuhrien joukossa oli kahdeksan lasta.

