Liigaseurojen salainen toive: mahdollisimman monta ja mahdollisimman lievää tartuntaa

Kaksi vuotta sitten koronapandemian avauskierroksella urheiluseurat toistivat muun yhteiskunnan tavoin, kuinka terveys menee kaiken edelle ja pitäkäähän ihmiset itsestänne huolta.

Tällä hetkellä menossa on pandemian neljäs tai viides kierros (kuka on pysynyt laskuissa mukana?), ja tartuntamäärät ovat korkeampia kuin edellisillä kierroksilla.

Satoja liigapelaajia on määrätty kuluneen kuukauden aikana eristykseen tai karanteeniin. Jopa kokonaisia joukkueita kökkii tällä hetkellä karanteenissa, kuten Mestaruusliigaa pelaava Hämeenlinnan Lentopallokerho, Korisliigan Lapuan Kobrat sekä jääkiekon Liigan Turun Palloseura.

Vilpas ja moni muu liigaseura on jo ehtinyt vapautua karanteenista ja palannut harjoituksiin alitajunta täynnä varovaisuutta.

Vaikka tilanne näyttää ja kuulostaa pahalta, lajiliitot ja liigaseurat eivät kuitenkaan puhu enää niinkään terveydestä ja turvallisuudesta vaan enemmän siitä, millä keinoin pelit ja harjoitukset saataisiin jatkumaan ja yleisö voisi palata takaisin katsomoon.

Se on täysin ymmärrettävää, sillä kolmas peräkkäinen koronakausi saattaa koitua monelle seuralle kohtalokkaaksi.

Mikäli ottelutauko venyy ja katsomot pysyvät tyhjänä koko kevään, se tietää seuroissa uutta yt-kierrosta, väistämättömiä irtisanomisia sekä rajua budjettileikkuria, jolla olisi kauaskantoisia vaikutuksia. Mitään takeita ei ole siitä, että valtio tulisi tälläkin kerralla apuun ainakaan samassa mittakaavassa kuin pandemian alussa.

Keskustelukärjen vaihtuminen on ymmärrettävää myös siksi, että omikron-variantti on osoittautunut herkästi tarttuvaksi, mutta lieväoireiseksi – varsinkin yhteiskunnan kovakuntoisimpaan promilleen kuuluvilla ja kahdesti rokotetuilla huippu-urheilijoilla. Ja kun kahdesti rokotettu urheilija on sairastanut koronan, hän ei joudu enää karanteeniin.

Kukaan seurapomo tai valmentaja ei sitä tietenkään uskalla ääneen sanoa, mutta juuri nyt monessa seurassa toivotaan salaa, että pelaajat sairastaisivat mahdollisimman nopeasti mahdollisimman lieväoireisen koronan ja olisivat näin käytettävissä koko kevään ilman uhkaa karanteenista. Näin pelit voisivat pyöriä ja seurojen lähitulevaisuus ei olisi niin pikimusta.

Esimerkiksi Korisliigassa on tällä hetkellä seuroja, joissa puolet pelaajista on sairastanut koronan, ja seuroja, joissa on todettu yksi tai ei yhtään tartuntaa. Todennäköisyys tartunnoille ja sarjan uudelleen katkaiseville karanteeneille on siis edelleen suuri, vaikka rokotuskattavuus on seuroissakin korkea ja kolmas rokotekierros etenee vauhdilla.

Keväällä 2020 ajatus mahdollisimman monen pelaajan tartunnasta olisi ollut järjetön, mutta tammikuussa 2022 koronavarianttien pyörittämä maailma näyttää totisesti erilaiselta: jokainen liigaseuroissa ilmennyt tartunta saattaakin olla askel kohti turvallisempaa ja ennakoitavampaa tulevaisuutta – kunhan oireet pysyvät lievinä ja lyhyinä.