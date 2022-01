Loppuviikko höylätään ja hiekoitetaan – Saloon luvassa uusia räntäsateita

Salon katujen jäisiä polanteita päästään höyläämään tällä viikolla pakkasten hellittäessä. Viime viikon säävaihtelujen jäljiltä kadut ja kevyen liikenteen väylät ovat paikoitellen epätasaisessa kunnossa, katumestari Markus Romppanen kaupunkikehityspalveluista myöntää.

– Kunnossapidon laatuvaatimuksia ei ole muutettu, vaan taustalla ovat vaihtelevat kelit. Viime viikolla kaikki näkivät, että satoi vettä ja oli plusasteita. Kun sää kylmeni, meillä oli kiire hiekoittaa, eikä kaikkia katuja ehditty aurata sohjosta. Liukkauden torjunta oli tärkeintä.

Romppanen sanoo, että asuntokatujen, pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito on enemmän ja vähemmän priorisoimista ja pitkällä tähtäimellä parhaimman ratkaisun hakemista. Nopea kelien vaihtelu on haastavaa, sillä tekeillä on samanaikaisesti monta työlajia.

– Missään päin kaupunkia ei kuitenkaan pitäisi olla hätää. Olemme saaneet yllättävän vähän palautetta kelit huomioon ottaen. Kaikki palautteet tarkistetaan ja töiden tarve kartoitetaan. Usein palautteen antajalla on eri näkemys kuin meillä.

Vaihtelevat säät jatkuvat, sillä puolivälissä viikkoa on jälleen luvassa räntäsadetta ja lämpötila nousee plussan puolelle. Se tarkoittaa jälleen liukkautta ja sen torjuntaa hiekoittamalla.

Romppasen mielestä talvi ei tähän mennessä ole ollut poikkeuksellinen.

– Nykymittapuun mukaan tyypillinen talvi, jonka merkki ovat sahaavat kelit.

Tiesuolan käyttö liukkauden torjunnassa kaupungissa on marginaalista.

– Suolaa ei pystytä käyttämään kuin tiettyyn lämpötilaan asti. Miinus viisi astetta on pakkasraja, jolloin suolaus lopetetaan. Sama pakkasraja on valtion teiden hoidossa, Markus Romppanen toteaa.

Salossa suolataan säännönmukaisesti ainoastaan linja-autoreitit. Täsmäsuolauksia voidaan tehdä lisäksi mäkipaikoissa ja liikenneympyröissä.

Suolan käyttö jakaa kaupunkilaisten mielipiteitä. Toisten mielestä se olisi hyvä keino liukkautta vastaan, toiset vastustavat suolaamista.

– Suola turvottaa lunta ja pitää liukkauden kurissa, mutta se myös tekee lumen pöperöisemmäksi, sotkee paikkoja ja lisää auraamista.

Keskustan alueella suola kulkeutuisi jaloissa sisätiloihin, mikä ei ole hyvä asia.

– Yleinen käytäntö kaupungeissa on, että jalkakäytävillä ja kevyen liikenteen väylillä suolaa ei käytetä. Suola vahingoittaa jalkineita ja lemmikkieläinten tassuja, Romppanen perustelee.