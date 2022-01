Lumililliputit osa 2: Intian ainoa olympiaurheilija varmisti kisapaikkansa Dubain tekorinteillä

Noin joka kuudes maapallon asukas on intialainen.

Vaikka 1,38 miljardista intialaisesta vähemmistö on nähnyt lunta oman maansa rajojen sisäpuolella, arviolta peräti 50 miljoonaa intialaista asuu silti vuoristossa. Se on kaksi kertaa enemmän kuin Pohjoismaiden yhteenlaskettu asukasluku.

Urheilun on sanottu olevan väestötiedettä, mutta se ei ainakaan Intian kohdalla pidä paikkaansa. Intia ei ole nimittäin voittanut koskaan mitalia talviolympialaissa.

Urheilijatkin ovat olleet harvassa: Intia on osallistunut talviolympialaisiin kymmenen kertaa ja vain kerran – Torinossa 2006 – joukkueen koko on ollut enemmän kuin kolme urheilijaa. Maan tunnetuin talviurheilija on kuusi kertaa olympialaisiin osallistunut kelkkailija Shiva Keshavan.

Pekingissä Intian kisajoukkue on yhtä kuin Arif Khan.

31-vuotias alppihiihtäjä on kotoisin Pohjois-Intian Kashmirissa 2 650 metrin korkeudella sijaitsevasta 2 000 asukkaan vuoristokylä Gulmargista.

Khan aloitti alppihiihdon nuorena isänsä esimerkin siivittämänä. Hänen perheellään oli suksiliike Gulmargin hiihtokeskuksessa.

– Vuonna 2008 olin Intian nopein alppihiihtäjä. Silloin päätin tavoitella paikkaa olympialaisissa, Khan kertoi BBC:n haastattelussa.

Khan yritti kisapaikkaa jo neljä vuotta aiemmin Pyeongchangin olympialaisiin. Sitä varten hän järjesti joukkorahoituskampanjan, mutta rahat loppuivat kesken.

Khan sai solmittua viime vuoden alussa sponsorisopimuksen, jonka avulla lähti harjoittelemaan Itävaltaan. Olympiapaikka varmistui lopulta marraskuussa Dubain tekorinteillä (!) järjestetyissä kilpailuissa.

Krikettihullu Intia on 2000-luvulla noussut pikkuhiljaa esille myös muissa urheilulajeissa. Paras ja suomalaisittain jopa kivulias esimerkki siitä nähtiin viime kesänä Tokion olympialaisissa, jossa Neeraj Chopra voitti keihäänheiton olympiakultaa.

Kansallissankari Chopran kultamitali on varovaistenkin arvioiden mukaan houkutellut kymmeniätuhansia nuoria intialaisia kokeilemaan keihäänheittoa.

Talviurheilussa matka on huomattavasti pidempi. Intian hallitus pudotti talviurheilun lajien priotiteettilistalta 24 vuotta sitten. Intian hiihto- ja lumilautaliitto tuli kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n jäseneksi vasta vuonna 2020.

– Uskon, että olympiapaikalla on iso vaikutus Intian talviurheiluun ja Kashmirin nuoriin, Khan kertoi.

Lähde: BBC

Intia talviolympialaisissa

1,38 miljardin asukkaan Intia on osallistunut talviolympialaisiin 10 kertaa.

Ensimmäistä kertaa Intia oli mukana 1964 Innsbruckissa.

Intian suurin kisajoukkue on ollut 2006 Torinossa, jossa maata edusti kolme miestä ja yksi nainen.

Kelkkailija Shiva Keshavan osallistui kuusi kertaa olympialaisiin 1998–2014.

Pekingissä Intian ainoa edustaja on alppihiihtäjä Arif Khan.

Juttusarjassa esitellään urheilumaita, jotka eivät ole menestyneet talviolympialaisissa.