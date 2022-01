Lumililliputit osa 1: Puolassa riittää lunta ja vuoria, mutta menestys talviolympialaissa on ollut kahden urheilijan varassa

38 miljoonan asukkaan Puola on kova urheilumaa.

Miesten lentopallomaajoukkue on hallitseva maailmanmestari, yleisurheilussa Puola on yksi Euroopan johtavia maita (moukarinheitossa maailman paras) ja jalkapallossa arvokisojen vakiokävijän kärjestä löytyy ehkä tämän hetken maailman paras pelaaja Robert Lewandowski. Tokion kesäolympialaisissa Puola voitti komeat 14 mitalia.

Paikallinen erikoisuus on speedway, jonka Extraliigaa ajetaan valtavilla stadioneilla kymmenien tuhansien katsojien edessä.

Mutta vaikka Puola sijaitsee Keski-Euroopan pohjoisosassa, koko maassa sataa lunta ja maan rajoilla on kaksi vuoristoa (Karpaatit ja Sudeetit), talviurheilussa Puola ei ole koskaan ollut mahtimaa.

Saattaa kuulostaa hämmentävältä, mutta ennen vuoden 2010 Vancouverin talviolympialaisia Puola oli voittanut 20 talviolympialaisissa yhteensä vaivaiset kahdeksan mitalia ja vain yhden kultamitalin – mäkihyppääjä Wojciech Fortuna Sapporossa 1972.

2010-luvulla kaksi urheilijaa nosti Puolan uskottavaksi talviurheilumaaksi: maastohiihtäjä Justyna Kowalczyk ja mäkihyppääjä Kamil Stoch.

Kowalczyk voitti Vancouverissa ja neljä vuotta myöhemmin Sotshissa perinteisen tyylin henkilökohtaiset matkat. Stoch taas voitti Sotshissa normaalimäen ja suurmäen kullan ja neljä vuotta myöhemmin Pyoengchangissa suurmäen.

Kaksikko on voittanut Puolan seitsemästä talviolympiakullasta viisi ja 22 mitalista yhdeksän. Heidän lisäkseen puolalaisia talviolympiavoittajia ovat vain Fortuna ja Sotshissa 1 500 metrin pikaluistelun voittanut Zbigniew Brodka.

Puolan 22 talviolympiamitalista yhdeksän on tullut mäkihypyssä, kuusi on tullut pikaluistelussa ja viisi maastohiihdossa (kaikki Kowalczykin). Yksi mitali on tullut ampumahiihdossa ja yhdistetyssä.

Vertailun vuoksi: Suomella talviolympiamitaleita on 161, joista 42 kultaisia.

Pekingiin Puola lähtee 57 urheilijan joukkueella.

Tilastopalvelu GraceNoten ennusteen mukaan Puola voittaa Pekingistä kolme mitalia ja yhden kullan. Suomen ennuste on neljä mitalia ja yksi kulta.

Jalkavammasta kärsivä Stoch valittiin mäkijoukkueeseen, mutta menestystä häneltä ei voi alkukauden perusteella odottaa. Joukkuemäessä Puolan mitali olisi suuri yllätys.

Toinen Sotshin kultamitalisti Brodka lopetti jo kertaalleen uransa ja teki palomiehen töitä, mutta palasi takaisin jäälle ja osallistuu pikaluistelun yhteislähtöön. Hän lopettaa uransa Pekingiin.

Juttusarjassa esitellään urheilumaita, jotka eivät ole menestyneet talviolympialaisissa.

Puola talviolympialaisissa

Yhteensä 22 mitalia (7 kultaa–7 hopeaa–8 pronssia)

Menestyneimmät lajit:

Mäkihyppy: 4–3–2

Maastohiihto: 2–1–2

Pikaluistelu: 1–2–3

Menestyneimmät urheilijat:

Kamil Stoch, mäkihyppy (2014–2018) 3–0–1

Justyna Kowalczyk, maastohiihto (2006–2014) 2–1–2

Wojciech Fortuna, mäkihyppy (1972) 1–0–0

Zbigniew Brodka, pikaluistelu (2014) 1–0–0

Adam Malysz, mäkihyppy (2002–2012) 0–3–1

Pekingin ennuste: 1–0–2.