Lumimyrsky on riepotellut Yhdysvaltain itärannikkoa, tuhansia lentoja peruttu viikonlopulta

Yhdysvaltain itärannikkoa on riepotellut voimakas lumimyrsky, jonka vuoksi alueelle on annettu säävaroituksia ja tuhansia lentoja on peruttu lauantailta. Kansallinen sääpalvelu NWS on varoittanut, että myrsky pitää lämpötilat alhaisina ja aiheuttaa voimakkaita tuulia vielä läpi lauantaiyön sunnuntaiaamuun asti.

Pahimmin myrsky iski lauantaina aamulla itärannikon kaupunkeihin, kuten Bostoniin ja New Yorkiin, mutta säävaroituksia annettiin myös eteläiseen Floridaan asti. NWS varoitti Floridassa puusta putoavista leguaaneista, joita kylmenneet lämpötilat väliaikaisesti halvaannuttivat. Liskot voivat enimmillään painaa jopa miltei kymmenen kiloa.

Lauantaiaamuun mennessä New Yorkiin oli satanut noin 10 senttimetrin verran lunta. Pormestari Eric Adamstviittasi perjantaina, että lunta on ennustettu tulevan 30 senttimetriä, mutta ”äiti maalla on tapana tehdä, mitä hän tahtoo”.

Myös perjantaina peruttiin reilusti yli tuhat lentoa, ja lukuisia lentoja on peruttu sunnuntailta.

NWS antoi lumipyryvaroituksen lisäksi varoituksen erittäin kylmistä ja tuulisista sääoloista. Kovan tuulen on ennustettu aiheuttavan alueellisia sähkökatkoja, ja olosuhteet liikenteessä saattavat NWS:n mukaan olla ajoittain ”likimain mahdottomat”.

Alueen osavaltioissa on julistettu erilaisia poikkeustiloja ja ihmisiä on neuvottu välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul opasti autoilijoita täyttämään tankit ja pitämään mukanaan muun muassa vettä ja vilttejä.

Edellinen talvimyrsky koetteli Yhdysvaltain itäosia vain kaksi viikkoa sitten. Tuolloin Virginiaan, Georgiaan ja Etelä- sekä Pohjois-Carolinaan julistettiin myrskyn vuoksi hätätila.

