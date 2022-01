Luostarinen ja Lundell osana Floridan maalijuhlaa, Columbuksen maalille palannut Korpisalo koki karvaan tappion

Florida Panthers nappasi neljännen perättäisen voittonsa jääkiekon NHL:ssä, kun joukkue voitti kotikaukalossaan Calgary Flamesin maalein 6-2.

Maalijuhlasta pääsivät nauttimaan myös suomalaishyökkääjät Eetu Luostarinen ja Anton Lundell, jotka syöttivät maalit mieheen.

Luostarinen syötti toisen erän ainoan maalin, jonka löi verkkoon Ryan Lomberg. Lundell puolestaan pääsi syöttämään ottelun kruunanneen kuudennen maalin viimeisen erän loppupuoliskolla. Maalin teki ruotsalainen Lucas Carlsson.

Joukkueen kolmas suomalaisvahvistus Aleksander Barkov ei päässyt tehopisteille.

Columbus Blue Jackets puolestaan koki karvaan tappion, kun vieraana ollut Tampa Bay Lightning vei voiton lukemin 7-2. Lightning katkaisi voitollaan kolmen tappion putkensa.

Columbuksen maalilla oli koko ottelun ajan suomalaisvahti Joonas Korpisalo, joka päästi jo ensimmäisessä erässä kiekon kolmesti maaliin. Ottelu oli Korpisalon ensimmäinen sitten joulukuun puolenvälin. Hän pääsi liigan koronaprotokollasta perjantaina.

Columbuksen suomalaishyökkääjä Patrik Laine ei yltänyt tehopisteille.

Haulalle myös syöttöpiste

Myös Boston Bruins pääsi nauttimaan kotivoitosta, kun joukkue voitti New Jersey Devilsin 5-3. Bostonillekin voitto oli kolmas putkeen, ja voitollaan joukkue katkaisi puolestaan New Jerseyn voittoputken.

Boston avasi maalitilinsä heti ensimmäisen erän alussa, mutta toisessa erässä New Jersey nousi tasoihin kahdesti. Peli oli lukemissa 3-3 vielä siihen asti, kun ottelua oli jäljellä reilut viisi minuuttia ja Boston teki viimeiset ratkaisevat maalit.

Bostonin suomalaishyökkääjä Erik Haula syötti kolmannen erän tärkeän 4-3-johtomaalin. New Jerseyn Janne Kuokkanen jäi tehoitta.

Winnipeg Jets voitti vieraissa Arizona Coyotesin 3-1. Winnipegin suomalaishyökkääjä Kristian Vesalainen sai pelin ensimmäisestä maalista syöttöpisteen.

Colorado Avalanche voitti myös vieraissa Chicago Blackhawksin jatkoajalle venyneessä ottelussa 4-3. Chicagon Henrik Borgström sekä Coloradon Mikko Rantanen eivät saaneet tehopisteitä.

Saara-Miira Kokkonen

STT

