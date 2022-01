Lux Helsinki -valotaidetapahtuma alkaa tänään

Lux Helsinki -valotaidetapahtuma käynnistyy tänään eri puolilla kaupunkia ja on avoinna koko loppuviikon.

Ohjelmaa on jouduttu jonkin verran muuttamaan koronatilanteen vuoksi. Valotaideteokset sijaitsevat pääosin ulkotiloissa, ja näyttelyn suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota yleisön mahdollisuuksiin pitää etäisyyksiä, kertovat järjestäjät.

Tunnetuista rakennuksista esimerkiksi Olympiastadion ja Eduskuntatalo saavat uutta ilmettä valon avulla. Näyttely levittäytyy myös keskustan ulkopuolelle.

Yleisöä pyydetään saapumaan paikalle vain terveinä. Järjestäjät suosittelevat maskien käyttöä teosten läheisyydessä.

Näyttely on järjestäjien mukaan kerännyt yleensä yli puoli miljoonaa kävijää.

STT

