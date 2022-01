Lylynperä ja Mäki hiihtivät sprinttimestaruuksiin Imatralla

Katri Lylynperä voitti naisten vapaan hiihtotavan sprintin Suomen mestaruuden Imatralla. SM-hopeaa hiihtänyt Josefiina Böök jäi yli neljä sekuntia Lylynperästä.

Maaret Pajunoja oli kolmas. Finaalin kärkikamppailussa ollut Jasmin Kähärä kaatui ja kolaroi vielä sen jälkeen Emmi Lämsän kanssa.

Lylynperä kertoi, ettei olisi alun perin halunnut hiihtää sprinttiä Imatralla lainkaan.

– Pitäisi saada hermot tasaantumaan. Olen ollut koko viikon aika vihainen. Nyt on aika päästää siitä irti, Lylynperä sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Miesten sprintin voitti Joni Mäki, joka kiskaisi finaalissa karkuun muilta heti alussa. Miro Karppanen venytti niukasti toiseksi loppukirikamppailussa Verneri Poikosen kanssa.

– Se tuo itseluottamusta jatkoon, että toivoa on. Oikeita ratkaisuja, niin eiköhän se tästä vielä parane, Mäki kommentoi Ylen tv-haastattelussa selkeää eroaan muihin.

Miro Karppanen hiihti perjantaina parisprintin Suomen mestaruuden ja liitti palkintokaappiinsa nyt myös SM-hopean.

– Nappiviikonloppu. Tiesin, että olin hyvässä kunnossa, mutta yli odotusten tämä meni. Nyt on hyvää harjoittelua alla, ja olen ollut terveenä ja ehjänä, Karppanen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

