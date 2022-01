Maalaukset kutsuvat pelaamaan – Suvi Toivoniemi teki peleistä Salon kirjastoja kiertävän taidenäyttelyn

Lautapelit ja konsolipelit ovat nousseet aiheiksi kuvataiteilija Suvi Toivoniemen uusimpiin teoksiin. Värikkäitä ja pop-tyylisiä maalauksia tekevä taiteilija ammentaa usein aiheensa arkisista asioista ja esineistä.

– Pelit nousivat lelumaalausten jatkoksi, Toivoniemi kertoo.

Hän on koonnut ensimmäisistä peliaiheisista maalauksistaan näyttelyn kiertämään Salon kirjastoja. Ensimmäinen Pelien pauloissa -näyttely avattiin maanantaina Halikon kirjastoon tammikuun ajaksi. Helmikuussa on vuorossa Kuusjoen, maaliskuussa Perttelin ja toukokuussa Perniön kirjastot. Muurlan vuoro tulee syksyllä.

Halikossa on esillä kuusi öljy- ja akryylivärimaalausta Nintendosta, Chocosta ja Afrikan tähdestä. Halikon näyttelytila on kirjastojen pienin, joten seuraaviin näyttelyihin on luvassa lisää maalauksia. Teon alla ovat ainakin muistipeli ja Kimble.

– Maalaan ihmisille tuttuja pelejä, jotka tuovat muassaan hyviä muistoja ja mielleyhtymiä, Toivoniemi toivoo.

Maalausten värityksen ja sommittelun ansiosta tauluja voi katsella myös ilman pelimuistoja.

Toivoniemi on yhdistänyt taidenäyttelyyn mahdollisuuden pelata lautapelejä. Niitä on koottu kirjaston ja taiteilijan omista varastoista. Osan hän on saanut näyttelyä varten Tacticilta ja Lautapelit.filtä.

– Halusin tuoda ankeaan korona-aikaan jotain mukavaa yhdessä tekemistä.

Toivoniemi toteaa, että etenkin räntäsateella ja kovilla pakkasilla voi tuntua siltä, että seinät kaatuvat päälle. Lautapelien pelaaminen estää hyvin sitä tunnetta.

– Niiden kanssa aika kuluu mukavasti. Omiin peleihinsä on ehkä kyllästynyt, joten kirjastoon voi tulla kokeilemaan muita pelejä, hän kannustaa.

Toivoniemen oma suosikkipeli on Vuoden lastenpeli 2015 -palkinnon voittanut Mucca Pazza.

– Siinä saa käyttää aivoja, eikä pelkkiä noppia.

Toivoniemi pelasi nuorena paljon Monopolya ja Trivial Pursuitia, ja muistaa niiden kestäneen aina kamalan pitkään.

– Nykyään on tarjolla tosi kivoja, ja paljon nopeampia pelejä. Puolessa tunnissa ehtii jo kokeilla monia.

Perttelissä asuva Suvi Toivoniemi valmistui kuvataiteilijaksi Alfa-Art-kuvataidekoulusta vuonna 2003, ja on siitä lähtien pitänyt aktiivisesti näyttelyitä. Hän maalaa pääasiassa öljy- ja akryyliväreillä ja tekee myös grafiikkaa. Viimeksi hänellä oli lokakuussa näyttely Tampereella Galleria Muuntotilassa.

– Nyt halusin vaihteeksi tuoda taidetta sinne, missä ihmiset ovat jo valmiina, Toivoniemi huomauttaa kirjastonäyttelystään.

Huhtikuussa hänellä on näyttely helsinkiläisessä kahvilagalleria Roasbergissa.

Pelien pauloissa – Suvi Toivoniemen maalauksia esillä Halikon kirjastossa tammikuun ajan. Avoinna ma ja ke klo 12–19, ti, to ja pe sekä loppiaisaatto klo 10–16.