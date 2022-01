Macron lietsoo Ranskassa erimielisyyksiä rokottamattomia koskevilla puheillaan, Yhdysvallat taas toivoo suun kautta otettavista koronalääkkeistä helpotusta tautitilanteeseen

Presidentti Emmanuel Macron on herättänyt Ranskassa raivoa kovasanaisilla rokottamattomia koskevilla puheillaan. Macron linjasi, että hän haluaa tehdä rokottamattomien ranskalaisten elämästä entistä vaikeampaa.

– Tammikuun 15. päivästä alkaen ette pääse enää ravintolaan. Ette voi enää mennä kahville, teatteriin tai elokuviin, Macron sanoi.

Macronin kommentit liittyvät Ranskan hallituksen valmistelemaan uudistukseen, jossa tehosterokotteen ottamista esitetään ehdoksi koronapassille. Aiemmin myös negatiivinen koronatestitulos tai todistus sairastetusta koronataudista on riittänyt passin saamiseksi.

Koronapassi vaaditaan Ranskassa muun muassa kahviloissa ja ravintoloissa.

Kiista rokotuksista on puhjennut Ranskassa yhä kuumenevan presidentinvaaleja edeltävän ilmapiirin keskellä. Muun muassa äärioikeiston presidenttiehdokas Marine Le Pen on kritisoinut Macronia halveksivasta kielenkäytöstä rokottamattomia kohtaan.

Ranskassa ei omikronaallon aikana ole toistaiseksi otettu käyttöön laajalti yhteiskuntaan vaikuttavia sulkutoimia. Maan hallinto on sen sijaan pannut toivonsa rokotuskampanjaansa.

Yhdysvallat teki Pfizerille jättitilauksen koronalääkkeistä

Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden kertoi Twitterissä Yhdysvaltojen kaksinkertaistavan lääkeyhtiö Pfizerin koronalääkkeen tilauksen. Lääkkeitä on Bidenin mukaan tilattu 20 miljoonan koronapotilaan tarpeisiin. Valkoisen talon mukaan lääkkeet toimitetaan lähikuukausina.

Pfizer on kertonut suun kautta otettavan koronalääkkeensä osoittautuneen kliinisessä tutkimuksessa erittäin tehokkaaksi. Marraskuussa yhtiö ilmoitti lääkkeen vähentävän sairaalahoidon tarpeen ja kuoleman riskiä 89 prosenttia koronatartunnan saaneilla ihmisillä, joilla on korkea riski saada vakava koronatauti.

Pfizerin mukaan Paxlovid-niminen koronalääke on toiminut laboratoriokokeissa myös omikronmuunnosta vastaan.

Koronatilanne estää jälleen Rio de Janeiron karnevaalien katujuhlat

Brasiliassa Rio de Janeiron kuuluisien karnevaalien katujuhlinnat perutaan kasvaneiden koronatartuntalukujen takia, kertovat paikallisviranomaiset. Karnevaalien katujuhlat peruttiin jo toistamiseen koronan vuoksi.

Blocos-nimellä tunnetut katujuhlat ovat erilliset itse karnevaalista, joka on perinteisesti sambakoulujen kulkue. Katujuhlat ovat yleensä keränneet miljoonia ihmisiä yhteen juhlimaan.

Pääkarnevaali eli sambakoulujen kulkue on näillä näkymin tarkoitus järjestää, sillä sen osallistujamäärä on pienempi ja hallittavissa erilaisilla koronatoimenpiteillä. Niin sanotulle Sambadromelle eli sambastadionille mahtuu 70 000 ihmistä, ja viranomaiset voivat valvoa sinne meneviä ihmisiä. Esimerkiksi koronarokotustodistusten tai negatiivisten koronatestien tarkastaminen on stadionilla mahdollista.

Vuonna 2020 katujuhlista nautti noin seitsemän miljoonaa ihmistä.

– Katujuhlan luonne ja vapaa järjestämistapa tekee sen minkäänlaisen kontrolloinnin mahdottomaksi, sanoi pormestari Eduardo Paes sosiaaliseen mediaan striimatussa haastattelussa.

Muutaman päivän kestävät Rio de Janeiron karnevaalit on tarkoitus järjestää helmikuun lopulla.

Rio de Janeirossa asuu yli 6,7 miljoonaa ihmistä. Neljä viidestä riolaisesta on saanut ainakin kaksi koronarokoteannosta.

Koko Brasilian 213 miljoonasta asukkaasta noin 67 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Pandemian aikana Brasiliassa on raportoitu lähes 620 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

