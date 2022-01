Maksuhäiriöisten määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen

Maksuhäiriöisten ihmisten määrä väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008, kertoo Suomen Asiakastieto. Maksuhäiriöitä oli loppuvuonna yhteensä 389 300 henkilöllä. Vuotta aiemmin luku oli 2 900 maksuhäiriöisen verran suurempi.

Myös uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä laski edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön mukaan nuorten maksuhäiriöisten määrä on vähentynyt jo pitkään, ja sama suuntaus on näkyvissä myös koko kansaa kuvaavissa tilastoissa. Tilanne on kuitenkin heikentynyt iäkkäämmissä ikäryhmissä, sillä yli 60-vuotiaita maksuhäiriöisiä oli enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiakastiedon mediavastaava Ville Kauppi arvioi, että taustalla on useita tekijöitä.

– Ilmiselvästi suomalaiset ovat myös osanneet sopeuttaa kulutustaan ja rahankäyttöään tarvittaessa, sillä koronapandemian lisäämä epävarmuus ei maksuhäiriötilastoissa näy, vaikka niin etukäteen pelättiin, Kauppi sanoi tiedotteessa.

Kaupin mukaan myös positiivisen luottotiedon hyödyntäminen on ollut avuksi.

Positiivinen luottotieto tarkoittaa tietoa luotonhakijan lainoista, niiden käyttötarkoituksesta, pääomista, maksueristä sekä mahdollisista maksuviiveistä. Asiakastiedon palvelussa on saatavissa 1,5 miljoonan kuluttajan positiiviset luottotiedot,

STT

