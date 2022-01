Maskit, käsidesit ja turvavälit käytössä – Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa koronapandemian neljännen aallon rynnistyksessä.

Maskit, käsidesit ja monet muut koronapandemian aikana tutuiksi tulleet keinot ovat käytössä tänään alkavassa aluevaalien ennakkoäänestyksessä. Tautitilanne on tahdittanut myös vaalitoimitsijoiden koulutusta, joka on pitänyt järjestää terveysturvallisesti.

Salossa ennakkoäänestys alkaa tänään neljässä eri paikassa, ja ainakaan edeltävänä päivänä ei ollut tiedossa, että kukaan toimitsijoista olisi sairastunut.

– Olemme varautuneet, että sairastumisia saattaa tulla, Salon keskusvaalilautakunnan sihteeri Jari Niemelä kertoo.

Kaikki Salon yhdeksän ennakkoäänestyspaikkaa eivät ole koko ajan yhtä aikaa auki, joten mahdollisia sairastumisia voidaan paikata myös muiden äänestyspaikkojen toimitsijoilla.

Salon ennakkoäänestyksessä tarvittavien työntekijöiden määrä on lähes 50. Kaikkien vaalitoimitsijoiden koulutus on vaatinut koronan huomioimisen, mikä tarkoittaa, että koulutuksia on ollut kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna.

– Osa on osallistunut koulutuksiin valtuustosalissa, osa teamsin kautta, Niemelä kuvailee.

Hän laskee, että kaikkiaan vaalien järjestelyissä työskentelee Salossa yli 200 henkilöä.

Äänestyspaikoilla toimitsijoita on ohjeistettu käyttämään kasvomaskia tai visiiriä. Maskin käyttöön ohjeistetaan myös äänestäjiä.

– Kasvomaskeja ja käsidesiä on myös äänestyspaikoilla, Niemelä sanoo.

Jotta äänestystapahtuma olisi mahdollisimman terveysturvallinen, paikkoja desinfioidaan välillä.

Lisäksi pidetään huoli, ettei paikalle synny tungosta ja turvavälit säilyvät.

Äänestäjillä on mahdollisuus käyttää jopa omaa kynää.

Ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi Salossa kiertää äänestysbussi. Bussi kiertää paikoissa, joissa ei ole kiinteää ennakkoäänestyspaikkaa.

Äänestysbussina toimii Salon kirjastoauto, ja se alkaa kiertää huomenna torstaina.

Ennakkoäänestysaikana ovat myös laitosäänestykset sekä kotiäänestykset.

Ennakkoäänestys kestää 18.1. saakka. Ennakkoon äänestämässä voi käydä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä paikassa.

Äänioikeutettuja on Salossa noin 43 000.

Vaalipaikalla äänestäjän pitää varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Todistukseksi kelpaa poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. Jos mitään edellä mainittua ei ole, poliisilta saa maksutta väliaikaisen asiakirjan äänestystä varten.

Oireisen odotettava paranemista

Ohjeita äänestäjille

Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.

Huolehdi käsien puhtaudesta, käytä käsihuuhdetta.

Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai -visiiriä, jos se on mahdollista.

Halutessasi voit tuoda mukana oman kynän.

Hengitystieoireita omaavan on odotettava oireiden paranemista ennen äänestyspaikalle menoa.

Lähde: Salo.fi

Ennakkoäänestyspaikat Salossa ja Somerolla

Lisänä liikkuva äänestyspaikka

Salossa ennakkoon voi äänestää yhdeksässä eri paikassa.

Liikkuva äänestyspaikka lisää Salon ennakkoäänestysmahdollisuuksia.

Somerolla ennakkoäänestyspaikkana toimii kaupungintalo.

Koko ennakkoäänestysajan Salossa toimii neljä yleistä ennakkoäänestyspaikkaa: Salon kaupungintalo, Kauppakeskus Linjuri, Halikontie 2 (liiketila) ja Perniön kirjasto.

Kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat Salossa ja Somerolla:

Salon kaupungintalo, (Tehdaskatu 2) 12.–18.1. arkisin klo 9–16, lauantaisin klo 10–16 ja sunnuntaisin klo 12–16

Kauppakeskus Linjuri (Vilhonkatu 14) 12.–18.1. arkisin klo 9–19, lauantaisin klo 10–16 ja sunnuntaisin klo 12–16

Liiketila (Halikontie 2) 12.–18.1. arkisin klo 10–17, lauantaisin 10–16 ja sunnuntaisin klo 12–16

Perniön kirjasto (Haarlantie 2) 12.–18.1. arkisin klo 10–17, lauantaisin 10–16 ja sunnuntaisin klo 12–16

Perttelin virasto ( nuorisotila, Inkereentie 1023 A) su 16.1. klo 12 –16, ma 17.1. klo 15–9 ja ti 18.1. klo 15–19.

Kiskohalli (Kiskontie 2260 A) su 16.1. klo 12–16, ma 17.1. klo 15–19 ja ti 18.1. klo 15–19.

Kiikalan Komisuon koulu (liikuntahalli, Suomusjärventie 151) su 16.1. klo 12–16, ma 17.1. klo 15–19 ja ti 18.1. klo 15–19.

Kuusjoen koulu (Ylikulmantie 317 B) su 16.1. klo 12–16, ma 17.1. klo 15–19 ja ti 18.1. klo 15–19.

Suomusjärven sosiaali- ja terveystalo (Aronkuja 2) su 16.1. klo 12–16, ma 17.1. klo 15–19 ja ti 18.1. klo 15–19.

Someron kaupungintalo (Joensuuntie 20) 12.–14.1. (ke, to, pe) klo 9–18, 15.–16.1. (la, su) klo 11–14 ja 17.–18.1. (ma, ti) klo 9–18.

Lähde:Salo.fijaSomero.fi