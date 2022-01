Matilda Castren jatkaa kärkikymmenikössä sunnuntaina Floridassa

Suomalaisgolfaaja Matilda Castren on säilyttänyt paikkansa kärkikymmenikössä naisten LPGA Tourin kauden avauskilpailun kolmannella kierroksella. Castren suoritti kierroksen 71 lyönnillä Floridan Orlandossa Lake Nona -kentällä.

Sää kilpailupaikalla oli poikkeuksellisen haastava, sillä Floridan tavanomaista aurinkoista keliä ei nähty.

– Tänään oli ok kierros keliin nähden. Oli hirveä sää ja todella kylmä. Pelasin melkein koko kierroksen pipo päässä. Välillä tuli myös vettä vaakatasossa, joten siihen nähden olen tyytyväinen kierrokseen, Castren kertoi kierroksen päätyttyä tiedotteessa.

Castrenin kierros alkoi pirteästi kahdella birdiellä ensimmäisellä ja kolmannella reiällä, minkä lisäksi hän sai birdien myös 10. reiältä. Matkan varrelle löysi tiensä kuitenkin myös kaksi bogia 8. ja 16. reiällä.

Castren lähtee sunnuntain päätöskierrokselle yhteistuloksesta -6. Jaetulta 10. sijalta lähtevällä Castrenilla on sunnuntaina mahdollisuudet taistella kärkipään sijoituksista, sillä matkaa viidenteen sijaan on vain viisi lyöntiä.

Kilpailun kärjessä jatkava yhdysvaltalainen Nelly Korda on yhteistuloksessa -13.

STT

