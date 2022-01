Matti Mattsson kolmantena uimarina vuoden urheilijaksi – saavutti pronssia Tokion olympialaisten miesten 200 metrin rintauinnissa

Vuoden 2021 urheilijaksi valittiin uimari Matti Mattsson, joka saavutti pronssia Tokion olympialaisten miesten 200 metrin rintauinnissa. Jo keväällä Mattsson kauhoi neljänneksi pitkän radan EM-kilpailuissa. Aiemmin hän on saavuttanut MM-pronssia 2013.

Mattsson, 28, on kolmas uimari, joka on valittu vuoden urheilijaksi. Jani Sievinen sai kunnian 1994 ja Hanna-Maria Seppälä 2003.

Mattsson pokkasi palkinnon torstai-iltana Helsingissä järjestetyssä Urheilugaalassa. Hän sai Urheilutoimittajain liiton äänestyksessä 2 104 pistettä ja 139 ykkössijaa. Toiseksi korkeimman pistesaaliin keräsi nyrkkeilyn olympiapronssimitalisti Mira Potkonen (1 157), joka oli ykkönen kuudessa kupongissa.

Myös golffari Matilda Castren (1 026) ja telinevoimistelija Emil Soravuo (1 004) ylsivät yli tuhanteen pisteeseen. Castren keräsi toiseksi eniten ykkössijoja, 26.

Castren voitti vuoden aikana LPGA-kiertueen kilpailun, ratkaisi Euroopalle Solheim-cupin voiton ja sijoittui olympialaisissa 18:nneksi kaikkien aikojen parhaana suomalaisgolffarina. Soravuo saavutti permannon MM-pronssia.

Oberstdorfin MM-hiihdoissa Suomen yhdistetyn mitalikantaan palauttanut Ilkka Herola oli äänestyksessä viides. Normaalimäen kilpailun hopeamitalisti sai 898 pistettä. MM-hiihtojen menestyjistä pariviestin hopeamitalimiehet Ristomatti Hakola ja Joni Mäki saivat 619 pistettä ja olivat äänestyksen kahdeksas.

Jalkapalloilijoiden voittokulku katkesi

Jalkapalloilijoista Teemu Pukki valittiin 2019 ja Lukas Hradecky 2020 vuoden urheilijaksi. Suomen maajoukkueen ja saksalaisen Leverkusenin maalivahti Hradecky (834) nousi äänestyksessä tällä kertaa kuudenneksi. Suomen maajoukkueen ja englantilaisen Norwichin hyökkääjä Pukki (477) oli kymmenes.

Joukkuelajien edustajista kärkikymmenikköön nousi myös jääkiekon NHL:ssä pelaavan Floridan kapteeni Aleksander Barkov (629) seitsemänneksi korkeimmalla pistesaaliilla.

Ratakelaaja Toni Piispanen (543) oli yhdeksäs. Hän saavutti Tokion paralympialaisissa T51-luokan kultaa 200 ja hopeaa 100 metrillä. EM-kilpailuissa hän otti kultaa 100:lla ja hopeaa 200 metrillä.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: