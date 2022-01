Biden syytti Trumpia vuoden takaisista Capitolin tapahtumista, ei maininnut edeltäjäänsä nimeltä – ”Hän arvostaa enemmän valtaa kuin periaatteita”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden syytti puheessaan torstaina suoraan edeltäjäänsä Donald Trumpia siitä, että tämä yritti vuosi sitten estää demokraattisen vallanvaihdon hävittyään presidentinvaalit.

Bidenin mukaan Trump on luonut ja levittänyt valheita vuoden 2020 presidentinvaaleista.

– Hän (entinen presidentti) on tehnyt niin, koska arvostaa enemmän valtaa kuin periaatteita ja näkee omat etunsa tärkeämmiksi kuin maan edun, Biden sanoi.

Syyttäessään Trumpia ja tämän kannattajia vuoden takaisista tapahtumista Biden ei kertaakaan maininnut Donald Trumpia nimeltä, vaan käytti hänestä esimerkiksi nimitystä entinen presidentti.

Hyökkäystä kongressirakennukseen 6. tammikuuta 2021 Biden luonnehti aseelliseksi kapinaksi.

Biden ja hänen varapresidenttinsä Kamala Harris puhuivat kongressirakennuksen patsassalissa loppiaisen tapahtumien yksivuotispäivänä.

Biden ylisti vaalituloksen vahvistaneita lainsäätäjiä

Rettelöitsijät saapuivat Bidenin mukaan Capitolille ”raivon vallassa” ja ”pitivät tikaria Yhdysvaltain ja Yhdysvaltain demokratian kurkulla”.

– He eivät tulleet tänne isänmaallisuuden tai periaatteiden takia. Eivät palvellakseen Yhdysvaltoja, vaan pikemminkin palvellakseen yhtä ihmistä, Biden sanoi viitaten Trumpiin.

Biden ylisti lainsäätäjiä, jotka vahvistivat vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen ja täyttivät valansa ”puolustaa perustuslakia kaikkia ulkomaisia ja kotimaisia vihollisia vastaan”.

Trump ei Bidenin mukaan ole ”vain entinen presidentti”.

– Hän on hävinnyt entinen presidentti yli seitsemän miljoonan teidän äänenne marginaalilla. Äänten, jotka annettiin vapaissa rehellisissä vaaleissa, Biden sanoi.

Trump luonnehti Bidenin puhetta poliittiseksi teatteriksi

Pian Bidenin puheen jälkeen julkaisemassaan lausunnossa Trump sanoi, että viitatessaan häneen Biden pyrki ”jakamaan entisestään Yhdysvaltoja”. Bidenin puhetta hän luonnehti poliittiseksi teatteriksi.

– Tämä poliittinen teatteri on kaikki vain huomion kääntämistä pois siitä tosiasiasta, että Biden on täysin epäonnistunut, Trump sanoi lausunnossaan.

Trump toisti väitteensä, jonka mukaan presidentinvaaleja olisi ”peukaloitu”.

Trump itse oli alun perin suunnitellut varastavansa parrasvalot järjestämällä muistopäivän tiedotustilaisuuden Floridassa. Hän perui suunnitelmansa ja julkisti lausunnon, jossa hän vähätteli seremoniaa kutsuen sitä demokraattien kokoontumiseksi, jolla pyritään lietsomaan demokraattien itsensä synnyttämien jakolinjojen liekkejä.

Jakolinjat syviä edelleen

Oikeusministeriön julkaisemien tietojen mukaan valtauksen jälkeen on tehty reilusti yli 700 pidätystä ja monia on syytetty esimerkiksi pahoinpitelyistä, virkavallan vastustamisesta, varkauksista, ilkivallasta ja aserikoksista. Jo annettujen tuomioiden joukossa on ainakin vankeutta, kotiaresteja ja ehdollisia tuomioita.

Vielä vuosi tapahtuneen jälkeenkin jakolinjat ovat niin syviä, että monet pitkän linjan republikaanit eivät aikoneet edes näyttäytyä tapahtumassa.

Yhdysvalloissa senaatin republikaanisen vähemmistöjohtajan Mitch McConnellin mukaan demokraatit yrittävät hyödyntää vuosi sitten tapahtuneen kongressitalon mellakan vuosipäivää.

McConnell sanoi viime loppiaisen olleen ”synkkä päivä”, mutta hänen mukaansa on uskomatonta huomata joidenkin Washingtonin demokraattien yrittävän hyötyä tästä vuosipäivästä.

