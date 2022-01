Mestaruusliiga tavoittelee kauden jatkamista mahdollisimman normaalisti – ”Kävimme senkin skenaarion läpi, että jos laitamme hetkeksi liigan kiinni”

Naisten ja miesten Mestaruusliiga tavoittelee peliensä mahdollisimman normaalia jatkumista herkästi tarttuvasta koronaviruksen omikron-variantista huolimatta. Pääsarjaryhmä keskusteli liigojen jatkosta ylimääräisessä kokouksessa maanantaina.

Mestaruusliigassa aiotaan noudattaa jatkossa yhä tarkemmin terveysturvallisuusohjeistusta otteluissa ja harjoituksissa. Tällä liiga pyrkii hillitsemään koronaepidemian leviämistä yleisesti.

Pääsarjaryhmä kokoontuu tarvittaessa päivittämään tilannetta uuden tiedon saamisen myötä.

– Kävimme senkin skenaarion läpi, että jos laitamme hetkeksi liigan kiinni. Katsoimme kuitenkin parhaimmaksi pelaamisen mahdollistamisen sekä sen, että koronatartuntojen tai karanteenin takia otteluita on myös mahdollista siirtää, Mestaruusliigan ja LP Viestin puheenjohtaja Karri Virtanen kertoo.

Loputtomiin otteluita ei ole mahdollista siirtää. Jos kaikkia runkosarjan pelejä ei saada pelatuksi, jo aiemmin päätetyn perusteella runkosarjan loppujärjestys määräytyy pistekeskiarvolla.

– 30. huhtikuuta on takaraja kauden loppumiselle. Luonnollisesti siirrämme ottelut, jotka ovat tarpeen siirtää terveysnäkökulmasta. Runkosarjan päättymispäivää meillä on hieman mahdollista venyttää, jos se on tarpeen, Virtanen sanoo.

Mestaruusliiga suosittelee seuroille itse tehtävien pikatestien käyttämistä erityisesti pelipäivinä, mutta vaatimusta tähän ei Virtasen mukaan ainakaan toistaiseksi ole.

LP Viestin pelaajat jättäytyivät viime keväänä pudotuspelien aikaan vahvasti omaan koronakuplaansa, jossa vältettiin kaikki ylimääräisiä kontakteja. Koronakuplaan siirtyminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi nytkin viimeistään tämän kevään pudotuspeleissä.

– LP Viestissä on niin avoin ja keskusteleva kulttuuri, että uskon ja luotan, että valmentajat Tomi Lemminkäinen ja Janne Harju ovat korostaneet asiaa pelaajille entisestään viimeisten viikkojen ja päivien ajan. Myös pelaajat näkevät, miten nopeasti uusi variantti tarttuu, Virtanen sanoo.

Korona kiusaa Mestaruusliigan seuroista tällä hetkellä Hämeenlinnaa ja Lakkapäätä, joiden pelejä on jouduttu siirtämään. Lisäksi maanantaina Mestaruusliiga tiedotti, että Helsinki Volleyn viikonlopun kaksi peliä joudutaan siirtämään.

LP Viestin on tarkoitus olla seuraavaksi tositoimissa loppiaisena nurmolaista JymyVolleyta vastaan Salohallissa. Ottelu pelataan ilman yleisöä.

Kestävätkö seurojen kassat, jos loppukausi pelataan jälleen tyhjille katsomoille?

– Tilanne on erittäin haastava. Käännämme kaikki mahdolliset kivet, jotta toiminta pysyisi käynnissä ja seurat hengissä. Elättelemme toiveita, että saisimme pelata edes pudotuspelit yleisön edessä koronapassin avulla, Virtanen toteaa.

Virtanen odottaa myös, että valtiolta on tulossa tuoreimpien yleisörajoitusten vuoksi jossain kohtaa rahallista tukea seuroille.

– Sitten tulee tiukkaa, jos emme saa katsojia halliin emmekä tukea. Sen voin sanoa LP Viestin osalta, että sitten on tulossa merkittäviä sopeuttamistoimia, jos näin kävisi.