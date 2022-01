Metso kannustaa suojelemaan

Metsiensuojelu on Salossa hyvässä vauhdissa.

Maakunnan kaikista Metso-ohjelman kohteista neljännes on Salossa, ja salolaiskohteet pitävät sisällään merkittäviä luontoarvoja.

”Salo on yksi Suomen monimuotoisimmista kunnista elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien esiintymisen suhteen”, sanoo ely-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen Salon Seudun Sanomien haastattelussa. (SSS 29.12.)

Metso-ohjelma on hyvä esimerkki siitä, kuinka sopiva kannustin vauhdittaa suojelupäätöksiä.

Vuonna 2008 aloitettu ohjelma tähtää Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluun. Varsinais-Suomessa tavoitteena on suojella pysyvästi yli 11 000 hehtaaria. Tavoitteesta puuttuu tällä hetkellä noin 2 000 hehtaaria.

Ohjelman porkkanat metsänomistajalle ovat raha ja vaivattomuus. Metsänomistaja saa suojelupäätöstä vastaan verottoman kertakorvauksen.

Metso-ohjelman vetovoima on suurempi kuin budjetti: viime vuoden suojeluohjelman rahat loppuivat Varsinais-Suomessa jo syksyllä. Vuoden vaihteen jälkeen on jälleen käytössä uusi budjetti.

Metsien vapaaehtoinen suojelu on yksi elementti luontokadon pysäyttämisessä, johon Suomikin on sitoutunut.

EU:n yhteinen biodiversiteettistrategia linjaa, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 prosenttia maa- ja merialueista on suojeltava.

Tällä hetkellä suojelualueisiin kuuluu 26 prosenttia maa-alasta ja 11 prosenttia meristä.

Tavoite on koko EU:n laajuinen, eikä sitä ole jyvitetty maittain. Suomi on metsäisenä maana kunnostautunut metsiensuojelussa, Euroopan tiukasti suojelluista metsistä yli puolet on Suomessa. Koko Suomen metsäpinta-alasta 13 prosenttia on suojelun piirissä.

Etenkin hyvin vanhojen metsien suojelupäätöksiin toivotaan kuitenkin lisävauhtia. Esimerkiksi Suomen luontopaneeli on kritisoinut sitä, että valtio toteuttaa edelleen hakkuita vanhoissa yli 120-vuotiaissa metsissä.

On hyvä tiedostaa, että tiukasti suojellut metsäalueet keskittyvät nykyisin Pohjois-Suomeen. Myös Metso-ohjelmaan kaivataan lisää juuri hyvin vanhoja metsiä.

”Vanhaa, yli 120-vuotiasta puustoa ei oikein löydy koko Etelä-Suomesta. Sellaisista olemme kiinnostuneita neuvottelemaan”, sanoo ely-keskuksen ylitarkastaja Iiro Ikonen.