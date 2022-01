Microsoft ostaa pelijätti Activision Blizzardin

MicrosoftostaapeliyhtiöActivision Blizzardin lähes 70 miljardin dollarin (noin 60 miljardin euron) hintaan. Kyseessä on ohjelmistoyhtiön suurin yrityskauppa kautta aikojen.

Activision Blizzardin tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat muun muassa Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush ja Overwatch.

Microsoftin kannalta kauppa merkitsee suunnanmuutosta viihteen ja pelien suuntaan, sillä yhtiön tuotteiden pääpaino on ollut työ- ja yritysohjelmistoissa, kuten Office 365 -ohjelmapaketissa.

Activision Blizzardin kurssi on viime kuukausien aikana ollut laskussa. Yhtiötä ovat ravistelleet paljastukset seksuaalisesta ahdistelusta, joiden takia Kalifornian osavaltio on haastanut sen oikeuteen työsuojelun puutteista.

Noin 20 prosenttia Activision Blizzardin 9 500 työntekijästä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa toimitusjohtaja Bobby Kotickia vaaditaan eroamaan.

Mobiilipelaaminen kasvaa

Uutinen yrityskaupasta sai kurssin kuitenkin selvään nousuun ennen varsinaisen kaupankäynnin alkua, sillä Microsoft tarjoaa hintaa joka on 45 prosenttia korkeampi kuin Activision Blizzardin kurssi ennen ostohankkeen julkistusta.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella sanoi pelien olevan dynaamisin ja jännittävin viihteen ala, jolla on keskeinen rooli metaversumin kehityksessä. Pelaaminen siirtyy Microsoftin näkemyksen mukaan yhä enemmän mobiililaitteisiin ja yhtiöt ennakoivat, että tulevaisuudessa esimerkiksi Haloa ja Warcraftia voidaan pelata lähes missä tahansa.

Microsoft aikoo myös lisätä Activision Blizzardin pelejä Game Pass -palveluunsa, jolla on nykyisin yli 25 miljoonaa tilaajaa. Activision Blizzardin peleillä on lähes 400 miljoonaa aktiivista pelaajaa 190 maassa.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Tarkoitus on toteuttaa kauppa ensi vuoden aikana.

https://news.xbox.com/en-us/2022/01/18/welcoming-activision-blizzard-to-microsoft-gaming/?ocid=Evergreen_soc_omc_xbo_tw_Photo_lrn_1.18.1

https://news.microsoft.com/2022/01/18/microsoft-to-acquire-activision-blizzard-to-bring-the-joy-and-community-of-gaming-to-everyone-across-every-device/

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vSbxdA-egrhAK6TcydVcrTqQDDjU7QE4j4jpjwCO2pUIYFmtTjLksl7EBALc8O_Jla2qT1Oy0H5zn66/pub

Nina Törnudd

STT

Kuvat: