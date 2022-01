Kazakstan suistui kaaokseen – mielenosoittajien kerrotaan vallanneen Almatyn lentokentän ja tuhonneen presidentin virka-asuntoa

Keski-Aasiassa Kazakstanissa energian hinnan nousun takia alkaneet mielenosoitukset ovat paisuneet laajamittaisiksi levottomuuksiksi.

Presidentti Kassym-Jomart Tokajev hyväksyi keskiviikkona maan hallituksen eron vain tunteja sen jälkeen, kun oli julistanut hätätilan suureen osaan maata vastauksena viimeaikaisiin levottomuuksiin.

Vahvistamattomien tietojen mukaan maan entisen pääkaupungin Almatyn lentokenttä on päätynyt keskiviikkona mielenosoittajien hallintaan. Tilanteesta maan sisällä on vaikea saada tarkkaa kuvaa, sillä muun muassa internetyhteyksien kerrotaan olevan poikki.

Venäläisuutistoimisto Tassin kirjeenvaihtaja puolestaan kertoi aseistautuneiden mielenosoittajien tuhonneen presidentti Tokajevin maan Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa.

Mielenosoittajilla kerrotaan olleen muun muassa kivääreitä ja kranaatteja. Presidentin virka-asunnon kerrotaan olleen savun ympäröimä, kun taas läheiset talot olivat liekeissä. Lainvalvontaviranomaiset jättivät uutistoimiston mukaan rakennuksen ampumavälikohtauksen jälkeen.

Protestoijien aseistuksesta on liikkunut kuitenkin eriäviä tietoja ja esimerkiksi qatarilaismedia al-Jazeera kertoi aiemmin mielenosoittajien tunkeutuneen Almatyn pormestarin toimistoon nuijin ja metalliputkin varustautuneena.

Presidentti lupaa vastata levottomuuksiin kovin ottein

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Maan johto on ottanut kovan linjan levottomuuksien lopettamiseksi ja poliisit ovat käyttäneet väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan yli 200 ihmistä on pidätetty levottomuuksissa. Lisäksi lähes sadan poliisin kerrotaan loukkaantuneen yhteenotoissa.

Presidentti Tokajev kertoi keskiviikkona vastauksensa levottomuuksiin olevan kova ja vakuutti kansalaisille, ettei aio jättää virkaansa. Hän painotti olevansa presidenttinä vastuussa kansalaisten turvallisuuden ja rauhan suojelemisesta. Hän kommentoi tilannetta venäjäksi paikallisessa televisiossa.

Kansalle jo toista kertaa mielenilmausten alkamisen jälkeen puhunut presidentti väitti myös maassa hyökätyn lainvalvontaviranomaisia vastaan. Hänen mukaansa useita lainvalvojia olisi myös kuollut tai haavoittunut.

