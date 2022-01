Miesten Korisliigan runkosarja päättyy ensi lauantaina – voittoprosentit otettaneen käyttöön

Jos – ja mitä todennäköisimmin kun – kaikkia miesten Korisliigan runkosarjaotteluita ei ehditä pelata ensi lauantaihin 5. helmikuuta mennessä, otetaan käyttöön voittoprosentit. Näin kertoo Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm.

Ylempään ja alempaan jatkosarjaan päätyvät joukkueet ratkaistaisiin siis sarjapisteiden sijaan voittoprosentilla. Naisten Korisliigassa jatkosarjojen alkua siirrettiin viikolla eteenpäin, mutta näin ei tehdä miesten puolella.

– Jos siirtäisimme jatkosarjojen alkua, joutuisimme lyhentämään pudotuspelejä. Se taas ei olisi millään lailla järkevää nyt, kun yleisörajoituksetkin alkavat liigapaikkakunnilla lieventyä, Westerholm kertoo.

– Pudotuspelien aikataulua ei puolestaan ole mahdollista pidentää tulossa olevien jääkiekon miesten MM-kilpailujen vuoksi, hän taustoittaa.

Lauantaiksi suunniteltu Kouvot–BC Nokia-ottelu siirtyi, koska BC Nokialla olisi ollut vain kuusi pelikuntoista pelaajaa. Tilanne oli sama Bisonsilla, jonka piti pelata sunnuntaina Korihaita vastaan.

BC Nokialla on näin pelaamatta edelleen viisi runkosarjan ottelua, ja aikaa on alle viikko. Yhtenä viidestä pelistä on jo useampaan kertaan siirretty Vilppaan kohtaaminen Salohallissa.

– Yhtenä vaihtoehtona on mietitty, että runkosarjassa pelaamatta jääviä otteluita pyritään pelaamaan jatkosarjojen aikana. Siten olisi mahdollista saada kaikki ottelut pelatuiksi, Westerholm sanoo.

Liiton koronamanuaalin määritelmää pelikuntoisten pelaajien minimimäärästä ollaan muuttamassa.

– Lähtökohta on se, että jatkosarjoissa ei enää mennä sillä, että pelikuntoisia pelaajia pitäisi olla seitsemän. Se ollaan vaihtamassa kuuteen, Westerholm kertoo.