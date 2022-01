Mikko Rantanen syötti Coloradon voittomaalin ja sinetöi loppunumerot

Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanche voitti Anaheim Ducksin kotikaukalossaan maalein 4-2. Colorado toipui Anaheimin 2-0-johdosta.

Coloradon takaa-ajoa oli käynnistämässä suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen, joka ensin alusti Devon Toewsin 1-2-kavennuksen. Päätöserässä Rantanen syötti ensin Logan O’Connorin 3-2-voittomaalin ja sinetöi loppunumerot 4-2 tyhjään maaliin Nathan MacKinnonin alustuksesta.

Rantanen on alkukauden 25 ottelussa kerännyt tehot 15+18. Rantanen on sarjan toiseksi tehokkain suomalainen Carolina Hurricanesin Sebastian Ahon jälkeen, joka on tehnyt 28 ottelussa pisteet 15+19.

Ville Väänänen

STT

