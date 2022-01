Ministeri Sarkkinen STT:lle: Tartuntatautipäivärahan ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu tulevien viikkojen aikana – valmistelu aloitettu STM:ssä

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen (vas.) mukaan tartuntatautipäivärahan saamista koskeviin ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu tulevien viikkojen aikana. Tarkkaa arviota aikataulusta hän ei vielä pysty antamaan, mutta valmistelu ja selvittelyt on sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) aloitettu ja keskustelut työmarkkinajärjestöjen kanssa käyty.

– Tässä on vielä juridisia kysymyksiä ja rajanvetokysymyksiä, joita pitää ratkoa. Myös poliittisten ryhmien väliset keskustelut ovat vielä edessä, Sarkkinen sanoo STT:lle.

– Toivoisin, että löytyisi ratkaisuja, joilla varmistettaisiin, että ihmiset saavat etuutensa ja että yritykset kestävät taloudellisesti tämän tilanteen nyt kun koronasta aiheutuvia poissaoloja tulee paljon.

Sarkkisen mukaan ratkaisua haetaan tartuntatautipäivärahan laajentamisen kautta siten, että oikeutuksen tartuntatautipäivärahaan voisi saada muutenkin kuin tartuntatautilääkärin määräämän eristyksen tai karanteenin perusteella.

Lain mukaan tartuntatautipäivärahan saamiseksi pitää olla julkisen sektorin infektiolääkärin todistus ja karanteenimääräys.

Nykyistä lakia ei ole tarkoitus korvata, vaan kyse olisi sen väliaikaisesta täydentämisestä.

– Siihen haetaan ikään kuin laajennus tai varaventtiili tässä tilanteessa, kun meillä on niin paljon tautitapauksia, että tartuntatautilääkärit eivät enää pysty tekemään päätöksiä.

Sarkkisen mukaan myös tartuntatautipäivärahan hakuajan pidentäminen nykyisestä kahdesta kuukaudesta on ollut keskusteluissa.

– Tässä on ikään kuin kaksi raidetta, joilla tätä nykytilannetta helpotettaisiin ja niitä nyt tutkitaan.

Ministeri huomauttaa, että monilla alueilla Suomessa tartunnanjäljitys ja testaus edelleen toimivat ja tartuntatautipäivärahaa pystytään sitä kautta saamaan. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti omikronin levitessä niin hurjaa vauhtia.

Muutokset täsmentävät poissaolo-oikeutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) arvioi maanantaina, ettei koronatartuntojen testaus ja jäljitys suuressa osassa maata enää toimi, ja se suosittelee muun muassa omaehtoisia karanteeneja ja eristäytymisiä.

STM valmistelee nyt sairausvakuutuslain muuttamista väliaikaisesti niin, ettei tartuntatautipäivärahan saaminen edellytä karanteeniin tai eristykseen määräämistä. Tällöin tartuntatautipäivärahaan liittyviä todistuksia voisi antaa myös muu kuin julkisen sektorin tartuntatautilääkäri.

– Yritämme löytää muita myöntämisen edellytyksiä päivärahalle kuin karanteeni tai eristys. Tässä on kiire, koska tilanne on juuri nyt käsillä, mutta lainsäädännöllisesti tämä on suhteellisen vaikea asia, kertoo johtaja Liisa Siika-aho STM:stä.

Kelan tartuntatautipäivärahaa maksetaan joko työnantajalle tai työntekijälle riippuen siitä, maksaako työnantaja työntekijälle palkkaa eristyksen tai koronakaranteenin ajalta. Sen myöntämisen edellytyksenä on ollut päätös karanteenista, eristämisestä tai määräys työstä poissaolosta. Sairauspäivärahan edellytyksenä on työkyvyttömyys.

Siika-ahon mukaan valmistelussa olevat muutokset täsmentävät poissaolo-oikeutta ja turvaavat ansionmenetystä vakuutusjärjestelmän kautta.

Sanna Nikula

STT

